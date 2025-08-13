Im kommenden Monat wird Apple die neue iPhone 17 Familie ankündigen. Dabei wird auch ein ultra-dünnes iPhone 17 Air mit von der Partie sein. Diesem Modell werden vier Farboptionen nachgesagt, darunter ein sehr helles Blau, welches als „Blue Sky“ bzw. „Himmelblau“ vermarktet werden könnte. Nun taucht ein iPhone 17 Air Dummy auf, der demonstriert, wie das iPhone 17 Air in Himmelblau aussehen könnte.

iPhone 17 Air: Video zeigt die Farbe Blue Sky

Himmelblau? Richtig. Anfang dieses Jahres brachte Apple das neue MacBook Air mit M4 unter anderem in der neuen Farbe Himmelblau auf den Markt. Diese Farbe wurde sehr gut angenommen und offenbar könnte Apple den Schwung nun auf das iPhone 17 Air übertragen. Wir würden uns nicht wundern, wenn Apple diese Farbe auch für sein ultra-dünnes iPhone-Modell anbieten wird.

Leaker Majin Bu hat auf X ein Video veröffentlicht, welches einen iPhone 17 Air Dummy aus unterschiedlichen Blickwinkeln in einem sehr hellen Blau zeigt. Dabei wird es unter anderem einem iPhone 16 Pro in der Farbe Wüstensand gegenübergestellt. Wie beim MacBook Air könnte der Blauton je nach Lichteinfall fast weiß wirken. Bei der richtigen Beleuchtung ist er jedoch deutlich blau.

IPhone 17 Air Sky Blue looks amazing pic.twitter.com/TVD3rnQDgN — Majin Bu (@MajinBuOfficial) August 13, 2025

Apple setzt beim iPhone 17 Air angeblich auf ein 6,5 Zoll Display, einen A19 Pro Chip, 24MP Frontkamera, eine 48MP Kamera, einen eigens entwickelten 5G-Chip und ein ultradünnes Design.