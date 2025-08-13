In den letzten Wochen wurde bereit darüber spekuliert, ob Apple die Preise der iPhone 17 Modelle anheben wird oder eben nicht. Die Wahrheit könnte irgendwo in der Mitte liegen. Es heißt, dass Apple den Preis des iPhone 17 Pro anhebt, das Gerät allerdings gleichzeitig in de Basisvariante mit doppelten Speicher ausstattet.

iPhone 17 Pro soll bei 1049 Dollar starten – Basis-Modell mit doppeltem Speicher

Weibo-Leaker Instant Digital berichtet, dass Apple ein Einstiegspreis des iPhone 17 Pro im Vergleich zum iPhone 16 Pro um 50 Dollar angeben wird. Gleichzeitig soll das iPhone 17 Pro mit mindestens 256GB ausgestattet sein. Dies würde eine Verdopplung zum iPhone 16 Pro darstellen.

Das aktuelle iPhone 16 pro startet mit 128GB und kostet 999 Dollar, während der Hersteller für das 256GB Modell 1099 Dollar verlangt. Das größere iPhone 16 Pro Max startete bereits bei 256GB. Für dieses Gerät werden 1199 Dollar fällig.

Ähnlich ist Apple übrigens bereits im Jahr 2023 beim iPhone 15 Pro Max vorgegangen. Der Speicher wurde im Vergleich zum iPhone 14 Pro Max in der Basisvariante von 128GB auf 256GB verdoppelt und gleichzeitig wurde der Preis von 1099 Dollar auf 1199 Dollar erhöht.

Kurzum: Das „kleinste“ iPhone 17 Pro könnte im Vergleich zum iPhone 16 Pro um 50 Euro teurer werden und 1049 Dollar kosten. Allerdings wurde der Hersteller dem Gerät 256GB statt 128GB spendieren. Statt einer einfachen Preiserhöhung um 50 Dollar könnte dieser Schritt von den Kunden als vorteilhafter wahrgenommen werden.

Schlussendlich müssen wir bis September und der offiziellen Ankündigung der neuen Modelle abwarten. Fraglich ist auch, inwiefern Komponentenkosten und Zölle Auswirkungen auf die Preispolitik haben. Das eingebundene Foto zeigt, wie das iPhone 17 Pro in seinen unterschiedlichen Farben aussehen könnte.