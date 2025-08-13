Netflix hat in den letzten Monaten ein umfassendes Redesign seiner App auf Smart-TVs und Mobilgeräten veröffentlicht. Mit den Änderungen soll das Nutzererlebnis verbessert, Inhalte leichter auffindbar gemacht und die Darstellung zeitgemäß an aktuelle Sehgewohnheiten angepasst werden. Mit Version 3.0 erhält nun endlich auch die Netflix-App auf dem Apple TV die neue Benutzeroberfläche.

Neues Design für die Netflix TV-App

Statt der gewohnten seitlichen Navigation kommt jetzt eine obere Menüleiste zum Einsatz. Diese bietet einen schnellen Zugriff auf die Suchfunktion, Startseite, Serien, Filme, Spiele sowie den Bereich „Mein Netflix“. Die bislang getrennten Kategorien „Meine Liste“ und „Mein Netflix“ wurden zu einem einheitlichen Bereich zusammengeführt, um die Bedienung zu vereinfachen.

Die auffälligste Neuerung betrifft die Startseite der Netflix-App. Das aktuell vorgestellte Programm wird prominent als große Karte dargestellt, losgelöst vom restlichen Interface. Weitere Inhalte erscheinen als große Kacheln mit Zusatzinformationen wie Erscheinungsdatum und Beschreibung. Beim Navigieren reagieren diese Kacheln dynamisch. Wird eine Sendung oder ein Film angesteuert, vergrößert sich die Darstellung, während der Trailer und Zusatzinfos eingeblendet werden.

Ein weiteres zentrales Element des Redesigns sind verbesserte Empfehlungen. Diese orientieren sich noch gezielter an der bisherigen Nutzung und sollen besser auf aktuelle Stimmungen und Interessen eingehen. Zusätzlich gibt es neue Kontext-Labels, etwa Hinweise wie „Neu hinzugefügt“, „Platz 3 der Filme“ oder „Emmy-Preisträger“. Damit soll auch verständlicher werden, warum bestimmte Inhalte vorgeschlagen werden. Um das neue Design nutzen zu können, ist tvOS 17 oder neuer erforderlich.

Zudem testet Netflix derzeit auf iOS auch eine KI-gestützte Suchfunktion, die sprachliche Anfragen verarbeitet. Wer beispielsweise etwas „Leichtherziges und Kurzes“ sucht, erhält passende Vorschläge. Noch befindet sich diese Funktion in einer Beta-Phase.