Ein Blick auf den Kalender zeigt, dass wir langsam aber sicher die Mitte des Monats August erreicht haben. In rund einem Monat wird der Hersteller die neue iPhone 17 Familie ankündigen. Eine offiziellen Termin für das Special Event gibt es bis dato noch nicht. Lange dürfte es allerdings nicht mehr dauern, bis die Keynote angekündigt wird.

Wann kündigt Apple das iPhone 17 Event an?

iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro und iPhone 17 Pro Max stehen vor der Tür. Wir haben euch noch einmal die wichtigsten Gerüchte zu den genanten Smartphones zusammengetragen:

iPhone 17: Design wie beim iPhone 16, A19-Chip, größeres 6,3 Zoll Display, 24Mp Frontkamera, 120Hz Display

iPhone 17 Air: komplett neues Modell mit ultra-dünnem Design, 6,6 Zoll Display, A19 Pro Chip, 12GB RAM, 48MP Kamera, 24M Frontkamera

iPhone 17 Pro: 6,3 Zoll Display, neue Kameraleiste auf der Rückseite mit drei 48MP Kameras, Alu-Rahmen, A19 Pro Chip, 12GB RAM, neue Farboptionen. verbessertes Kühlsystem

iPhone 17 Pro Max: 6,9 Zoll Display, alle Funktionen des iPhone 17 Pro, etwas dickeres Gehäuse für einen größeren Akku

Gerüchten zufolge findet die iPhone 17 Keynote am 09. September 2025 statt. In den letzten drei Jahren hat Apple die Einladungen zur iPhone-Keynote immer 14 Tage vorher verschickt. Sollte der Hersteller aus Cupertino die Keynote tatsächlich für den 09. September 2025 planen und den 14 Tagen treu bleiben, so ist mit der Ankündigung des Events am 26. August 2025 zu rechnen. Das eingebundene Foto zeigt, in welchen Farben das iPhone 17 Pro erscheinen könnte.