Apple arbeitet weiterhin an der zweiten Generation des Apple Studio Displays. Dies geht aus Apple Programmcode hervor, den Macrumors-Mitarbeiter Aaron entdeckt hat.

Apple arbeitet an Studio Display 2

Aktuell lassen sich verschiedene Informationen zur Apple Watch 11, Apple Watch Ultra 3, dem HomePod mini 2, einem neuen Apple TV 4K, Vision Pro 2 sowie einem neuen iPad und iPad mini aus dem Apple Code entlocken. Auch zum Studio Display 2 hält dieser ein paar Appetithäppchen bereit.

Apple Studio Display 2 trägt den Codenamen J427 und genaue dieser zeigt tauche nun in einem versehentlich veröffentlichten Apple Code auf. Gerüchten zufolge soll das Studio Display der nächsten Generation Anfang 2026 erscheinen. Von daher macht es Sinn, dass Apple es schon jetzt ausführlichen Tests unterzieht.

Viel bekannt ist noch nicht zum Studio Display 2. Es wird gemunkelt, dass der Bildschirm eine Mini-LED-Hintergrundbeleuchtung verwendet. Sollte das Studio Display tatsächlich die Mini-LED-Technologie nutzen, können wir mit einer verbesserten Helligkeit, einem höheren Kontrastverhältnis und einer besseren Farbqualität rechnen.

Im Code gibt es ebenfalls Hinweise auf ein Display mit dem Codenamen J527. Um was es sich dabei allerdings handelt, st unklar. Mark Gurman von Bloomberg gab Anfang des Jahres zu verstehen, dass Apple zwei Versionen des Studio Displays entwickelt und sich möglicherweise für ein Modell entscheidet. Denkbar ist auch ein Hinweis auf eine neue Version des Pro Display XDR.

Das aktuelle Studio Display ist im Jahr 2022 auf den Markt gekommen.