Apple hat soeben bestätigt, dass das Unternehmen im Laufe des heutigen Tages (vermutlich rund um 19:00 Uhr) iOS 18.6.1 und watchOS 11.6.1 veröffentlichen wird. Mit den Updates veröffentlicht das Unternehmen eine neu gestalteten Blutsauerstoff-Funktion für Apple Watch Nutzer in den USA. Ob das Update weitere Neuerungen mit sich beringen wird, bleibt abzuwarten. Wir gehen davon aus, dass keine weiteren Features an Bord sein werden und sich Apple zudem um Bugfixes und Leistungsverbesserungen gekümmert hat.

Apple kündigt neu gestaltete Blutsauerstofffunktion für US Apple Watches an

Apple schreibt in einer Mitteilung

Apple wird für einige Nutzer der Apple Watch Series 9, Series 10 und der Apple Watch Ultra 2 eine überarbeitete Blutsauerstofffunktion über ein iPhone- und Apple Watch-Softwareupdate einführen, das im Laufe des Tages erscheint. Nutzer dieser Modelle in den USA, die derzeit nicht über die Blutsauerstofffunktion verfügen, erhalten Zugriff auf die überarbeitete Blutsauerstofffunktion, indem sie ihr gekoppeltes iPhone auf iOS 18.6.1 und ihre Apple Watch auf watchOS 11.6.1 aktualisieren. Nach diesem Update werden Sensordaten der Blutsauerstoff-App auf der Apple Watch auf dem gekoppelten iPhone gemessen und berechnet. Die Ergebnisse können im Bereich „Atmung“ der Health-App angezeigt werden. Dieses Update wurde durch eine kürzlich ergangene Entscheidung des US-Zolls ermöglicht. Es hat keine Auswirkungen auf bereits erworbene Apple Watch-Geräte mit der ursprünglichen Blutsauerstofffunktion oder auf Apple Watch-Geräte, die außerhalb der USA gekauft wurden.

Ihr erinnert euch? Apple musste aufgrund eines Patent-Rechtsstreit mit Masimo die Blutsauerstofffunktion für Käufer einer Apple Watch in den USA deaktivieren. Seit Januar 2024 verkauft Apple die Apple Watch 9 und Apple Watch Ultra 2 ohne Blutsauerstofffunktion in den USA. Im Herbst 2024 kam die Apple Watch 10 hinzu.