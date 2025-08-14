In den kommenden Wochen und Monaten wird Apple mehrere Produktneuheiten auf den Markt bringen. Auch die nächste Generation der Vision Pro ist in Arbeit und diese wird aktuellen Erkenntnissen zufolge einen M5-Chip erhalten.

Apple Code bestätigt: Vision Pro erhält M5-Chip

Gerücht zu Vision Pro 2 gibt es schon seit längerem. Bis dato war sich die Gerüchteküche allerdings uneinig, ob Apple auf den M4 oder M5-Chip setzen wird. Apple-Insider Mark Gurman sprach vom M4 und Analyst Ming Chi Kuo vom M5.

Macrumors-Mitarbeiter Aaron Perris ist nun auf Apple Code gestoßen, der versehentlich veröffentlicht wurde. Aus diesem geht hervor, dass Apple offenbar den M5-Chip für Vision Pro 2 verwendet. Abgesehen vom neuen Chip wird das überarbeitete Vision Pro voraussichtlich keine Designänderungen oder Hardware-Updates aufweisen, es könnte jedoch ein neues Kopfband erhalten, das das Tragen über längere Zeiträume angenehmer macht.

Vision Pro 2 könnte noch in diesem Jahr angekündigt werden.