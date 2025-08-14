Apple arbeitet einem aktuellen Bericht zufolge an Überwachungskameras, die den Konkurrenzprodukten des Unternehmens Ring ähneln und sich in die Apple Home App integrieren lassen sollen. Unklar ist, wann die Kameras angekündigt werden sollen. Denkbar ist, dass diese im Jahr 2026 gemeinsam mit dem sogenannten Apple Smart Hub erscheinen.

Apple entwickelt Smart-Home-Kameras

Seit längeren wird darüber spekuliert, dass Apple an verschiedenen Smart Home Produkten Arbeit. Bloomberg berichtet, dass die Kamera mit einer Batterie ausgestattet sein wird, die mehrere Monate bis zu einem Jahr hält. Die Kamera wird nicht nur für die Sicherheit nützlich sein, sondern auch in der Lage sein, Personen und Bewegungen für die Heimautomatisierung zu erkennen.

Es heißt

Das Gerät verfügt über Gesichtserkennung und Infrarotsensoren, um festzustellen, wer sich im Raum befindet. Apple geht davon aus, dass Nutzer im ganzen Haus Kameras platzieren werden, um die Automatisierung zu unterstützen. Das könnte bedeuten, dass das Licht ausgeschaltet wird, wenn jemand den Raum verlässt, oder dass automatisch die Lieblingsmusik eines bestimmten Familienmitglieds abgespielt wird.

Parallel dazu soll Apple auch an einer Videotürklingel mit Gesichtserkennung arbeiten. Offenbar will sich der Hersteller aus Cupertino im Markt für Smart-Home-Produkte etablieren und mit Amazons Marken Ring und Googles Marke Nest konkurrieren. Auch ein smarter Tischroboter befindet sich derzeit bei Apple in der Entwicklung.