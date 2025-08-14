Apple hat die dritte öffentliche Testversion von iOS 26 und iPadOS 26 freigegeben. Damit erhalten alle interessierten Nutzer erneut die Möglichkeit, einen Blick auf die kommende Systemgeneration für iPhone und iPad zu werfen. Die neue Version orientiert sich inhaltlich stark an der kürzlich veröffentlichten sechsten Entwickler-Beta.

Public Beta 3 ist da: iOS 26 & iPadOS 26

Ab sofort steht die Public Beta 3 auf den Apple Servern bereit und kann von Teilnehmern am Apple Beta Programm heruntergeladen und getestet werden. Am Einfachsten erfolgt dies über iPhone / iPad -> Einstellungen -> Allgemein -> Softwareupdate -> Beta-Updates. Hier muss eine Apple ID hinterlegt sein, die mit dem Apple Beta Programm verknüpft ist.

Wer neu einsteigen möchte, kann sich kostenlos auf beta.apple.com registrieren. Nach der Anmeldung wird die Option zur Installation automatisch in den Einstellungen freigeschaltet.

Der aktuelle Beta-Build trägt die Kennung 23A5318f. Der finale Release von iOS 26 und iPadOS 26 wird für September erwartet. Zeitgleich dürfte Apple bereits an der ersten kleineren Folgeversion arbeiten. Updates wie iOS 26.0.1 oder sogar eine frühe Beta von iOS 26.1 könnten bereits kurz nach dem Hauptrelease erscheinen. Bis dahin bleibt die öffentliche Beta eine gute Gelegenheit, die neuen Funktionen vorab zu testen.

Apple beschreibt iOS 26 unter anderem wie folgt

„Apple hat eine Vorschau auf iOS 26 gezeigt, ein großes Update mit einem fantastischen neuen Design, intelligenten Erlebnissen und Verbesserungen für Apps, die Nutzer jeden Tag verwenden. Das neue Design ermöglicht ein ausdrucksstärkeres und beeindruckenderes Erlebnis im ganzen System und wirkt gleichzeitig genauso vertraut wie iOS. Apple Intelligence, das im gesamten System integriert und von Grund auf mit Datenschutz entwickelt worden ist, wird noch leistungsstärker. Updates der Apps Telefon und Nachrichten helfen Anwender, in Verbindung zu bleiben, und reduzieren gleichzeitig Ablenkungen wie unerwünschte Anrufe. iOS 26 bringt außerdem neue Features in CarPlay, Apple Music und Wallet sowie Apple Games, eine ganz neue App, die alle Spiele von Gamer an einem Ort vereint.“

Update: Die Public Beta 3 zu watchOS 26, macOS 26, tvOS 26 und HomePod Software 26 steht auch bereit.