Apple arbeitet mit Hochdruck an iOS 26.0. Nachdem kürzlich die Beta 6 erschien, ist mit der finalen Freigabe Mitte September zu rechnen. Allerdings plant der Hersteller aus Cupertino schon ein paar Schritte voraus. So zeigt sich bereits iOS 26.4.

Apple testet bereits iOS 26.4

Apples Entwickler testen bereits intern iOS 26.4, so geht es aus Webseiten-Zugriffen der Kollegen von Macrumors hervor. Ein paar Monate werden wir uns allerdings noch gedulden müssen, bis das x.4 Update erscheinen wird. Aktuell rechnen wir damit, dass dies im März oder April 2026 der Fall sein wird.

Auch wenn bislang wenig zu iOS 26.4 bekannt ist, wird mit aktuell mindestens zwei Neuerungen gerechnet. Ihr erste Neuerung betrifft Emojis. Das Unicode-Konsortium hat kürzlich einige der neuen Emojis vorgestellt, die später in diesem Jahr mit Unicode 17.0 erscheinen werden. Normalerweise benötigt Apple mehrere Monate, um neue Emojis in seinem eigenen Stil zu entwerfen. Daher werden die neuen Emojis voraussichtlich ab iOS 26.4 auf dem iPhone verfügbar sein. Ähnlich ist Apple in den vergangenen Jahren mit neuen Emojis vorgegangen.

Die zweite erwartete Funktion ist eine personalisiertere Version von Siri. Apple kündigte das Siri-Upgrade zur WWDC 2024 an, müsste dieses allerdings verschieben. Nun wird erwartet, dass Siri-Upgrade mit iOS 16.4 im Frühjahr 2026 erscheinen wird. Apples Software-Chef Craig Federighi bestätigte kürzlich, dass das Siri-Upgrade größer als geplant wird. Zu den neuen Funktionen gehören ein besseres Verständnis des persönlichen Kontexts des Nutzers, Bildschirminformationen und umfassendere App-spezifische Steuerungsmöglichkeiten. Apple zeigte beispielsweise einen iPhone-Nutzer, der Siri anhand von Informationen aus den Mail- und Nachrichten-Apps nach den Flug- und Mittagessensplänen seiner Mutter fragte.