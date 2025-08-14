Bevor der Apple Original Film „Highest 2 Lowest“ mit Denzel Washington am morgigen Freitag in ausgewählten Kinos startet, fand nun die Premiere auf dem roten Teppich in New York statt.

Apple TV+ feiert Premiere zu Thriller „Highest 2 Lowest“

Apple Original Films und A24 feierten kürzlich in der Brooklyn Academy of Music, Harvey Theater in New York, die Weltpremiere des mit Spannung erwarteten Spielfilms „Highest 2 Lowest“. Dieser feiert am 15. August 2025 exklusiv in ausgewählten Kinos seine Premiere, bevor er am 5. September 2025 auf Apple TV+ startet.

Bei der Premiere war alles was „Rang und Namen“ hat, dazu zählten die Stars Denzel Washington, A$AP Rocky, Jeffrey Wright, Ilfenesh Hadera, Elijah Wright, Aubrey Joseph, Wendell Pierce, Dean Winters, John Douglas Thompson, LaChanze, Aiyana-Lee, Jensen McRae und Ice Spice sowie Regisseur Spike Lee, Drehbuchautor Alan Fox, Produzent Jason Michael Berman und die ausführenden Produzenten Katia Washington und Chris Brigham. Weitere Teilnehmer waren Kameramann Matthew Libatique, Produktionsdesigner Mark Friedberg, Cutterin Allyson C. Johnson, Komponist Howard Drossin und weitere.

Wir bringen euch noch kurz auf Ballhöhe, um was es in dem Film geht. Als ein gigantischer Musikmogul (Denzel Washington), der weithin als der „beste Gehörte der Branche“ gilt, Ziel eines Lösegeldkomplotts wird, gerät er in ein moralisches Dilemma auf Leben und Tod. Die Brüder Denzel Washington und Spike Lee kommen zum fünften Mal in ihrer langen Zusammenarbeit zusammen, um eine Neuinterpretation des Krimi-Thrillers „High and Low“ des großen Filmemachers Akira Kurosawa zu drehen, der diesmal in den gefährlichen Straßen des modernen New York spielt. Um euch den Film etwas näher zu bringen, haben wir euch den Trailer eingebunden.