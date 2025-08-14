Apple hat eine neue Version der iOS 26 Beta 6 für Entwickler veröffentlicht. Die Beta trägt weiterhin den gleichen Namen wie die Version zu Beginn der Woche, unterscheidet sich jedoch intern durch eine neue Build-Nummer.

Neuer Build für iOS 26 Beta 6

Anfang der Woche hatte Apple die ursprüngliche Beta 6 mit der Kennung 23A5318c verteilt. Heute folgte eine überarbeitete Fassung mit der Nummer 23A5318f. Gleichzeitig erschien auch die öffentliche Beta 3 für iOS 26.

Die Bezeichnung „Beta 6“ bleibt für die Entwickler-Version erhalten, was darauf hinweist, dass keine sichtbaren Änderungen oder neuen Funktionen enthalten sind. Stattdessen dürfte es sich um kleinere Korrekturen handeln, die Stabilität und Sicherheit verbessern. Auch wenn Apple wie üblich keine Details nennt, deutet vieles darauf hin, dass intern entdeckte Probleme kurzfristig gelöst werden mussten.

Im Alltag zeigt sich die Beta bislang stabil. Die Performance wirkt in vielen Bereichen verbessert. Dennoch könnten einzelne Nutzer auf unerwartete Fehler gestoßen sein, die eine schnelle Nachbesserung nötig machten. Solche Updates passieren meist unauffällig, spielen für Entwickler aber eine wichtige Rolle, um möglichst fehlerfreie Apps für den Herbststart vorzubereiten.