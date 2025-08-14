iOS 18.6.1 und watchOS 11.6.1 sind da. Im Laufe des heutigen Nachmittags hatte Apple die beiden genannten Updates angekündigt. Vor wenigen Augenblicken war es endlich soweit und die Verantwortlichen haben den Schalter umgelegt und die Updates auf den Apple Servern platziert. Um es direkt vorweg zu nehmen: Das Update richtet sich in erster Linie an US-Nutzer.

Apple gibt iOS 18.6.1 & watchOS 11.6.1 frei

Seit Anfang 2024 darf Apple aufgrund von Patentstreitigkeiten mit Masimo keine Apple Watch Modelle mehr in den USA verkaufen, die über eine Blutsauerstofffunktion verfügen. Eine kürzlich erlassene Entscheidung des US-Zolls ermöglicht dem Hersteller nun, eine neu gestaltete Blutsauerstofffunktion zu implementieren. Und genau diese haben iOS 18.6.1 und watchOS 11.6.1 im Gepäck.

Nach diesen Updates werden Sensordaten der Blutsauerstoff-App auf der Apple Watch auf dem gekoppelten iPhone gemessen und berechnet. Die Ergebnisse können im Bereich „Atmung“ der Health-App angezeigt werden. Das Ganze hat keine Auswirkungen auf zuvor gekaufte Apple Watch-Geräte mit der ursprünglichen Blutsauerstofffunktion oder auf Apple Watch-Geräte, die außerhalb der USA gekauft wurden.

Hierzulande lesen sich die Release-Notes zu iOS 18.6.1 und watchOS 11.6.1 wie folgt