Apple arbeitet offenbar intensiver denn je daran, ein MacBook Pro mit 5G-Funktion auf den Markt zu bringen. Neue Hinweise aus dem Code der Beta-Version von macOS Tahoe deuten darauf hin, dass ein MacBook Pro mit integriertem Mobilfunkmodem tatsächlich in der Testphase ist. Genauer gesagt geht es um ein Modell mit dem kommenden M5-Prozessor und Apples eigenem 5G-Modem.

MacBook Pro erhält 5G-Modem

Bereits im Jahr 2019 kursierten Gerüchte über ein 5G-fähiges MacBook. Doch statt einer baldigen Vorstellung folgte jahrelanges Warten. Angesichts der Mobilität und Beliebtheit des MacBook erschien es vielen ungewöhnlich, dass Apple so lange auf ein integriertes Mobilfunkmodem verzichtet hat. Nun aber liefert macOS Tahoe neue Nahrung für die Hoffnung, dass sich das bald ändern könnte.

Laut einem Bericht von Macworld wurde im Beta-Code des Betriebssystems eine Modellkennung entdeckt, die eindeutig auf ein MacBook Pro mit Apples C1-Modem und dem noch nicht veröffentlichten M5 Pro Chip hinweist.

Das C1-Modem kam erstmals im iPhone 16e zum Einsatz. Es unterstützt 5G, allerdings nicht den besonders schnellen mmWave-Standard. Für die meisten Nutzer ist das jedoch kein Problem, da mmWave 5G im Vergleich zum breiteren Sub-6-Spektrum nur in wenigen Gebieten verfügbar ist. Zudem zeigt Apples erstes hauseigenes Modem in der Praxis eine starke Leistung und kann in manchen Szenarien sogar mmWave-Modems übertreffen. Gerade im Kontext eines MacBooks, das weniger auf kurze Datenexplosionen und mehr auf stabile, effiziente Verbindungen ausgelegt ist, erscheint das C1-Modem als gute Lösung.

Allerdings wirft der Code-Fund Fragen auf. In anderen Gerätekonfigurationen taucht nämlich bereits ein C2-Modem mit der Kennung C4020 auf. Es handelt sich dabei um die logische Weiterentwicklung des C1, doch laut dem aktuellen Code kommt im MacBook Pro offenbar noch das ältere Modell zum Einsatz. Denkbar ist, dass Apple den C2 zunächst für kommende iPhones vorbehält.

Bis vor kurzem wurde erwartet, dass das M5 MacBook Pro im Herbst dieses Jahres auf den Markt kommt. Aktuellen Berichten zufolge soll sich der Release jedoch auf Anfang 2026 verschoben haben.