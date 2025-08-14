Aktuell tauchen mehrere Informationen zu Prozessoren auf, die in kommenden Apple Produktion verbaut sein sollen. Über die Apple Watch 10, Apple Watch Ultra 3, Vision Pro 2, HomePod mini 2 und einem neuen Apple TV 4K haben wir euch bereits informiert. Nun geht es mit dem iPad mini (8. Generation) weiter. Dieses Modell soll den A19 Pro erhalten.

Leak zum iPad mini 8

Apple arbeitet an der nächsten Generation des iPad mini (Codename: J510/J511). Aus Apple Code, der versehentlich veröffentlicht wurde, geht hervor, dass Apple dem Gerät den A19 Pro Chip verpassen wird.

Apple entwickelt die A19-Chips für die iPhone 17-Familie, die im September angekündigt soll. Die Pro-Version des A19 wird mehr GPU-Kerne als der Standard-A19 haben, und Gerüchten zufolge wird es auch eine Zwischenversion geben, einen A19 Pro mit einem GPU-Kern weniger. Der zuletzt genannte Chip könnten im iPhone 17 Air zum Einsatz kommen.

Das aktuelle iPad mini kam 2024 auf den Markt setzt auf den A17 Pro Chip, der mit den iPhone 15 Pro Modellen eingeführt wurde. Daher erscheint es sinnvoll, dass das kommende iPad mini Modell den A19 Pro übernimmt. Wann das Gerät allerdings erscheinen soll, ist unklar.

Neues iPad in Arbeit

Darüber hinaus ist eine neue Generation des iPad ebenfalls in Arbeit. Dieses Modell entwickelt Apple unter den Codenamen J581 und J 582. Hier soll der A18-Chip zum Einsatz kommen. Das Gerät soll im Frühjahr 2026 erscheinen und erstmals Apple Intelligence unterstützen.