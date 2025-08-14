Ein vermeintlicher Leak aus der Produktionslinie des iPhone 17 Pro gibt einen frühen Ausblick auf das neue Gehäusedesign. So zeigt der bekannte Leaker „yeux1122“ ein Foto, auf dem ein Aluminiumgehäuse zu sehen ist, das beim iPhone 17 Pro zum Einsatz kommen soll.

Abschied vom Glas-Titan-Mix

Bislang setzte Apple bei seinen Pro-Modellen auf eine Kombination aus Glasrückseite und Edelstahl oder zuletzt Titan. Das iPhone 17 Pro hingegen soll angeblich nun einen Aluminiumrahmen erhalten. Passend zum Gerücht zeigt nun „yeux1122“ ein Foto, auf dem ein durchgängig gefrästes Aluminiumgehäuse zu sehen ist, das aus der iPhone 17 Pro Produktionslinie stammen soll.

Auffällig ist, dass auch der Kamerabereich in das Aluminium integriert ist, statt wie bisher aus separatem Glas zu bestehen. Lediglich eine Aussparung rund um das Apple-Logo soll für das kabellose Laden weiterhin mit Glas bedeckt sein.

Die Verwendung von Aluminium ist bei Apple nicht neu, allerdings war das Material in den letzten Jahren eher den Standardmodellen vorbehalten. Dass jetzt auch die Pro-Serie darauf setzt, könnte mehrere Gründe haben. Aluminium ist rund 40 Prozent leichter als Titan, was sich spürbar auf das Gewicht des Geräts auswirken dürfte. Gleichzeitig leitet es Wärme deutlich besser. In Verbindung mit einem kolportierten neuen Kühlsystem, das eine sogenannte Vapor-Chamber beinhaltet, dürfte das Gerät effizienter mit Hitze umgehen können.

Das neue Kühlsystem verwendet eine kleine Menge Flüssigkeit, die bei Wärmeentwicklung verdampft. Der entstehende Dampf bewegt sich dann zu einem kühleren Bereich der Kammer, wo er kondensiert und dabei die aufgenommene Wärme abgibt. Das verbesserte Wärmemanagement soll die thermische Drosselung verhindern bzw. deutlich später notwendig machen.

Neues Kameradesign in der Gerätefarbe

Ein weiterer Aspekt, der auf den geleakten Bildern sichtbar wird, ist das überarbeitete Kameramodul. Statt einzelner Objektive auf einem Glaspanel zieht sich die rechteckige Kameraleiste über die gesamte Gerätebreite und soll in der jeweiligen Gehäusefarbe gehalten sein. Das dürfte dem iPhone ein homogeneres Erscheinungsbild verleihen. Farblich will Apple angeblich neben Schwarz, Weiß und Grau auch Varianten in Dunkelblau und Orange anbieten.

Offiziell bestätigt ist bisher nichts, doch die Hinweise verdichten sich. Spätestens zur Vorstellung im September wird sich zeigen, wie viel Wahrheit in den aktuellen Leaks steckt.