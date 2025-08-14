Im kommenden Monat wird Apple Gerüchten zufolge die Apple Watch 11 und die Apple Watch Ultra 3 ankündigen. Beiden Modelle werden den S11-Chip (System in Package, SIP) erhalten, offenbar aber keinen gewaltigen Leistungssprung für die kommenden Apple Watch Modelle bieten.

S11-Chip zeigt sich

Apple hat versehentlich einige interne Informationen zu kommenden Chip verraten, auf die Macrumors gestoßen ist. Wie sich zeigt, wird der S11-Chip dieselbe T8310-Architektur wie die S9- und S10-Chips in den Apple Watch-Modellen der Serien 9 und 10 besitzen.

Ein solches Vorgehen ist zunächst einmal nicht ungewöhnlich und Apple hat bereits in der Vergangenheit dieselbe Architektur für mehrere S-Chips verwendet. So setzen der S6, S7 und S8 alle auf dieselbe Kerntechnologie.

Der S9 und S10 setzen – genau wie der A16 Bionic Chip auf zwei Sawtooth-Leistungskerne. Obwohl es sich um ältere Technologie handelt, bietet sie für ein am Handgelenk getragenes Gerät dennoch viel Leistung. Es handelt sich um einen 64-Bit-Dual-Core-Prozessor mit einer 4-Core-Neural Engine, Ultra Wideband (UWB)-Unterstützung der zweiten Generation und 64 GB Speicherplatz. Nichtsdestotrotz dürfte Apple – genau wie in den vergangenen Jahren – den S11-Chip im Vergleich zum S10 optimieren.

Entdeckt wurden übrigens auch schon die Codenamen für kommende Apple Watch Modelle:

N227: Apple Watch Series 11

N228: Apple Watch Series 11 (Mobilfunk)

N230: Apple Watch Ultra 3

N237: Apple Watch Series 12

N238: Apple Watch Series 12 (Mobilfunk)

N240: Apple Watch Ultra 4

Wir gehen davon aus, dass Apple im Rahmen eines September Events die Apple Watch 11, Apple Watch Ultra 3 und die Apple Watch SE 3 ankündigen wird.