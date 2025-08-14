Zweifel, dass Apple an einer neuen Generation von Apple TV 4K und am HomePod mini 2 arbeitet, haben wir nicht wirklich. Fraglich ist nur, wann die Modelle angekündigt und wie die Spezifikationen aussehen werden. Nun sind wir eine Schritt weiter. Mit der Vorstellung beider Neuheiten wird noch dieses Jahr gerechnet und zudem wurde geleakt, welche Prozessoren Apple verbauen wird.

Neuer Apple TV 4K noch dieses Jahr mit A17 Pro Chip

Macrumors ist auf Apple Code gestoßen, aus dem hervorgeht, dass Apple beim kommenden Apple TV 4K Modell auf den A17 Pro Chip setzen wird. Dies ist das erste Mal, dass wir etwas „greifbares“ zu Gesicht bekommen. Spekuliert wurde bereits intensiv über einen neuen Apple TV 4K und den verbauten Prozessoren, allerdings war bislang unklar, welchen Chip Apple tatsächlich verbauen wird.

Apple verwendet den A17 Pro beim iPhone 15 Pro und zudem kommt der Prozessor beim iPad mini (7. Generation) zum Einsatz.

Da aktuelle Apple TV 4K setzt auf einen A15 Bionic Chip. Das Upgrade auf den A17 Pro würde in jedem Fall einen großen Leistungssprung mit sich bringen. Der A17 Pro unterstütz Apple Intelligence und zudem bietet er eine deutlich gesteigerte Grafikleistung für anspruchsvollere Spiele.

Zudem wird gemutmaßt, dass Apple beim kommenden Apple TV 4K auf einen selbst entwickeln WiFI-Bluetooth-Chip setzen wird. Es wird erwartet, dass das Gerät im September oder Oktober angekündigt wird.

HomePod Mini 2 soll leistungsfähigeren Chip erhalten

Apple arbeitet an einer aktualisierten Version des HomePod mini, die über einen aktualisierten Prozessor verfügen wird, der auf den Chips der S-Serie in der Apple Watch Series 9, der Apple Watch Series 10 und der kommenden Apple Watch Series 11 basiert.

Im Apple Code wurde ein Hinweis auf den neuen HomePod 2 entdeckt, der mit einem Chip auf Basis der T8310-Mikroarchitektur ausgestattet ist . Das Gerät trägt den Codenamen B525, was wahrscheinlich dem ‌HomePod mini‌ der nächsten Generation entspricht, da der Codename des aktuellen Modells B520 lautet.

Der aktuelle HomePod mini ist mit dem S5-Chip ausgestattet. Entsprechend dürfte der Leistungssprung zum HomePod mini 2 groß sein. Sinnvoll wäre in unseren Augen der S11-Chip, der auch bei der Apple Watch 11 und Apple Watch Ultra 3 erwartet wird. Er verfügt über einen 64-Bit-Dual-Core-Prozessor auf Basis des A16 und eine 4-Core-Neural-Engine. Mit der Ankündigung des HomePod mini 2 wird noch dieses Jahre gerechnet. Neben dem neuen Prozessor, wird dem Lautsprecher nachgesagt, dass Apple auf einen eigens entwickelten WiFi-Bluetooth-Chip setzt.