Spotify passt seine Premium-Preise an. Nach einer allgemeinen Ankündigung im August werden jetzt die monatlichen Gebühren in allen Tarifstufen deutlich angehoben. Deutschland gehört zu den Ländern, in denen die neuen Preise ab sofort für neue Abonnements gelten. Bestandskunden erhalten eine Übergangsfrist.

So viel kostet Spotify jetzt

Die Einzelmitgliedschaft „Premium Individual“ steigt von 10,99 Euro auf 12,99 Euro. Wer das „Duo“-Abo nutzt, zahlt künftig 17,99 Euro statt wie bisher 14,99 Euro. Auch Familien müssen tiefer in die Tasche greifen. Das „Family“-Paket für bis zu 6 Personen steigt um 4 Euro auf 21,99 Euro. Der vergünstigte Studententarif erhöht sich leicht und liegt nun bei 6,99 Euro im Monat.

Die neuen Preise in der Übersicht:

Individual: 12,99 Euro (statt 10,99 Euro)

12,99 Euro (statt 10,99 Euro) Duo: 17,99 Euro (statt 14,99 Euro)

17,99 Euro (statt 14,99 Euro) Family: 21,99 Euro (statt 17,99 Euro)

21,99 Euro (statt 17,99 Euro) Student: 6,99 Euro (statt 5,99 Euro)

Als Begründung nennt Spotify Investitionen in Technik und Inhalte. Ziel sei eine bessere Plattform mit neuen Funktionen und stabilerer Infrastruktur. Ob das die Preiserhöhung rechtfertigt, wird jeder für sich beantworten müssen. Somit genießen zahlende Nutzer weiterhin werbefreies Streaming, unbegrenzte Titelauswahl, Offline-Zugriff und eine höhere Audioqualität. Auch der Hörbuchzugang bleibt erhalten, allerdings nur für das Hauptkonto im Abo und begrenzt auf 12 Stunden pro Monat.

Kulanz für Bestandskunden

Wer bereits ein Abo abgeschlossen hat, wird per E-Mail über die neue Preisstruktur informiert. Bei Zustimmung beginnt eine dreimonatige Übergangsfrist, in der noch der alte Preis gilt. Lehnt ein Kunde die neuen Konditionen ab, behält sich Spotify vor, das Abo zu kündigen. In diesem Fall erfolgt automatisch die Rückstufung auf das kostenfreie, werbefinanzierte Modell.