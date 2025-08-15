Nachdem Apple bereits den offiziellen Teaser und offiziellen Trailer veröffentlicht hatte, startet der Apple Original-Film „Highest 2 Lowest“ mit Denzel Washington in der Hauptrolle jetzt in den Kinos. Die Premiere auf Apple TV+ findet im kommenden Monat statt.

Apple Original-Film „Highest 2 Lowest“ startet in den Kinos

Denzel Washington übernimmt in „Highest 2 Lowest“ Hauptrolle und spielt dabei einen einflussreichen Musikproduzenten, der sich plötzlich mitten in einem lebensgefährlichen Erpressungsfall befindet. Seine Figur, die als „Mann mit den besten Ohren der Branche“ beschrieben wird, muss sich mit schwierigen moralischen Entscheidungen auseinandersetzen. Der Trailer deutet bereits an, wie spannend der Film verlaufen wird. Neben Washington sind auch weitere bekannte Stars wie Jeffrey Wright, Ilfenesh Hadera und Rapper ASAP Rocky zu sehen.

Ab sofort läuft der Thriller in ausgewählten Kinos. Ab dem 05. September 2025 ist der Streifen auch auf Apple TV+ zu sehen. Zur Einstimmung und um euch die Möglichkeit zu geben, etwas näher in den Film hinein zu schnuppern, haben wir euch den offiziellen Trailer eingebunden.