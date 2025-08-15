Auf Apple TV+ stehen schon allerhand Originals zu Snoopy und den Peanuts zur Verfügung. Nun wird das Portfolio erweitert und „Snoopy präsentiert: Ein Sommer-Musical“ startet am heutigen Freitag auf dem Video-Streaming-Portal.

Weiteres Peanuts-Special auf Apple TV+

Bereits im Mai dieses Jahres kündigte Apple TV+ ein neues Peanuts-Special an. Ab sofort steht dieses auf Apple TV+ zur Ansicht bereit. Im ersten Peanuts-Musical seit über drei Jahrzehnten singen Charlie Brown, Snoopy und der Rest der Bande Originalsongs der Emmy-Nominierten Jeff Morrow und Ben Folds.

In der Ankündigung zum Special heißt es

Feiern Sie diesen Sommer die Freude und Magie des Sommercamps und erfahren Sie, wie wichtig es ist, das zu bewahren, was man liebt. Charlie Brown liebt das Camp und ist fest entschlossen, sein letztes Jahr zu etwas Besonderem zu machen. Doch Sally, die zum ersten Mal im Camp ist, ist nervös und skeptisch gegenüber dem neuen und unbekannten Ort. Während sich alle im Camp einrichten, entdecken Snoopy und Woodstock eine Schatzkarte, die sie auf ein wildes Abenteuer in der Nähe führt. Eines Morgens erfährt die Peanuts-Bande, dass ihr geliebtes Camp geschlossen wird, weil jeden Sommer weniger Camper kommen. Die Nachricht macht Charlie Brown besonders traurig, der verzweifelt ist, einen Ort zu verlieren, der ihm und seinen Freunden so viel bedeutet hat. Währenddessen finden Snoopy und Woodstock auf ihrem Abenteuer die begehrte Schatztruhe, sind aber schnell enttäuscht, als sie feststellen, dass sich darin keine Reichtümer, sondern Instrumente und Fotos von vergangenen Sommerkonzerten im Camp befinden. Neu inspiriert, nutzen Charlie Brown und die Peanuts-Bande den Schatz, um ein eigenes Konzert zu veranstalten und das Camp zu retten.

Snoopy und die Peanuts richten sich sowohl an das jüngere als auch ältere Publikum. Mögt ihr die Animationsserie? So schnuppert in das 40-minütige Special hinein. Zur Einstimmung haben wir euch den offiziellen Trailer eingebunden.

