In der Gerüchteküche heißt es, dass das iPhone 17 Pro Max ein Kamera-Upgrade erhält, das besonders Foto-Enthusiasten aufhorchen lassen dürfte. Nun stimmt der bekannte Leaker „Instant Digital“ ein und spricht von einem neuen Teleobjektiv, dank dem das iPhone 17 Pro Max zum bisher „leistungsstärksten Tele-Smartphone“ werden könnte.

Variable Brennweite mit bis zu 8-fachem Zoom

Aktuell bietet das iPhone 16 Pro Max ein 12-Megapixel-Teleobjektiv mit fester Brennweite von 120 mm und einem 5-fach optischen Zoom. Zusätzlich steht ein 2-fach-Zoom zur Verfügung, der allerdings durch Sensor-Cropping mit der Hauptkamera realisiert wird.

Das iPhone 17 Pro Max wird laut dem Leaker hingegen ein neues Telemodul mit bis zu 8-facher optischer Vergrößerung erhalten, ganz ohne digitale Tricks. Hierfür soll ein neu entwickelter Linsensatz mit variabler Brennweite zum Einsatz kommen. Besonders spannend ist hier, dass sich die Linse bewegen kann und dadurch eine kontinuierliche Anpassung der Brennweite in Echtzeit ermöglicht wird.

Für Nutzer bedeutet das mehr kreative Freiheit beim Fotografieren aus der Distanz. Gleichzeitig bringt die neue Technik höhere Anforderungen an den internen Aufbau mit sich, weshalb ein deutlicherer Kamerabuckel im Design der Pro-Modelle wahrscheinlich ist.

48 Megapixel für mehr Details

Zusätzlich ist von einem großen Fortschritt bei der Sensorauflösung die Rede. Sowohl das iPhone 17 Pro als auch das Pro Max sollen mit einem 48-Megapixel-Teleobjektiv ausgestattet werden. Allerdings gehen einige Insider davon aus, dass nur das größere Pro-Max-Modell diesen Sensor erhält. Das wäre dann auch ein Differenzierungsfaktor innerhalb der Serie, den Apple dem Max gerne zugesteht.