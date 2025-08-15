Passend zum Wochenende startet Amazon wieder eine neue 99 Cent Leih-Aktion. Wie gewohnt können Prime-Mitglieder viele Hits günstig leihen. Mit dabei sind dieses Mal unter anderem „Der Graf von Monte Christo“, „Könige des Sommers“ und „Silent Zone“.

Amazon Prime Video: Filme leihen für je 99 Cent

Im Rahmen der Aktion können Prime-Mitglieder ausgewählte Filme zum Sonderpreis von je 99 Cent ausleihen. Nach der Ausleihe habt ihr 30 Tage Zeit, den Film erstmals zu starten. Ab dem ersten Abspielen des Videos bleiben euch dann 48 Stunden, um den Film anzuschauen.

Wie so oft bei Amazon-Aktionen gilt auch hier: Nur Prime-Mitglieder können die Schnäppchen nutzen. Falls ihr noch kein Prime-Mitglied seid, könnt ihr euch jedoch ganz einfach anmelden und den Dienst 30 Tage lang kostenlos testen. Falls ihr danach kein Interesse an einer längerfristigen Mitgliedschaft habt, könnt ihr das Test-Abo problemlos direkt wieder kündigen.

Die Auswahl ist wieder groß und vielseitig, sodass für jeden Filmgeschmack etwas dabei sein sollte. Die vollständige Liste der 99 Cent Leihfilme gibt es bei Amazon. Es lohnt sich, das Angebot durchzuscrollen. Nachfolgend haben wir einige Empfehlungen aus der Aktion für euch:

The Imitation Game (2014, Thriller/Drama, IMDb 8,0)

„Die Enigma zerbricht den Forschern den Kopf: das deutsche Kodiergerät verschlüsselt die Funksprüche der Wehrmacht und Marine. Mit Hochdruck arbeiten Mathematiker und andere Forscher im britischen Bletchley Park daran, den deutschen Code zu knacken. Schließlich gelingt einem jungen Genie, Alan Turing (Benedict Cumberbatch), der Durchbruch …“

Besetzung: Benedict Cumberbatch, Keira Knightley, Matthew Goode, Mark Strong, Rory Kinnear, Charles Dance, Allen Leech u. a.

Der Graf von Monte Christo (2024, Abenteuer/Action, IMDb 7,6)

„Marseille, 1815. Edmond Dantès wird zum Schiffskapitän befördert und kann endlich Mercédès heiraten. Doch Dantès wird von Rivalen bezichtigt, Mitglied einer Verschwörung zu sein, und daraufhin eingekerkert. Erst nach vierzehn Jahren gelingt ihm die Flucht, und er kommt in den Besitz des legendären Schatzes von Monte Christo. Nun will er seinen Durst nach Rache an den Verrätern stillen …“

Besetzung: Pierre Niney, Bastien Bouillon, Anaïs Demoustier, Anamaria Vartolomei, Laurent Lafitte, Pierfrancesco Favino, Patrick Mille, Vassili Schneider u. a.

Könige des Sommers (2024, Komödie/Drama, IMDb 7,1)

„Totone ist jung, temperamentvoll, unbekümmert. Seine Zeit verbringt er am liebsten mit seinen Kumpels, geht tanzen und flirten. Bis die Realität ihn einholt. Plötzlich muss er Verantwortung für seine kleine Schwester und den runtergekommenen elterlichen Hof im französischen Jura übernehmen. Um für den Lebensunterhalt zu sorgen, schmiedet er einen Plan: Er will den besten Comté-Käse herstellen.“

Besetzung: Clément Faveau, Maïwène Barthélemy, Luna Garret, Mathis Bernard, Dimitry Baudry, Armand Sancey Richard, Isabelle Courajeot, Hervé Parent u. a.

Heretic (2024, Horror/Thriller, IMDb 7,0)

„Packender Suspense-Schocker mit Hollywood-Liebling Hugh Grant als eiskaltes Killer-Mastermind: Als durchgeknallt-diabolischer Hobbyphilosoph treibt er mit zwei jungen religiösen Frauen ein gefährliches Katz- und Mausspiel. Die Flucht aus dem labyrinthischen Anwesen des fremden Mannes wird zum ultimativen Terror-Trip.“

Besetzung: Topher Grace, Chloe East, Sophie Thatcher, Hugh Grant u. a.

Feste & Freunde – Ein Hoch auf uns! (2024, Komödie, IMDb 6,8)

„Zehn Freunde, drei Jahre, sieben Feste: David Dietls intensive und turbulente Ensemblekomödie FESTE & FREUNDE – EIN HOCH AUF UNS! Begleitet eine Gruppe von Freunden durch die Höhen und Tiefen des Lebens. Jedes Fest ist eine Momentaufnahme ihrer Freundschaft. Dazwischen warten große Veränderungen, Geheimnisse, Entscheidungen und manchmal auch das große Glück.“

Besetzung: Annette Frier, Laura Tonke, Nicholas Ofczarek, Henning Flüsloh, Katia Fellin, Trystan Pütter, Jasmin Shakeri, Ronald Zehrfeld, Pegah Ferydoni u. a.

Irenas Geheimnis (2023, Krieg/Drama, IMDb 6,7)

„Die junge Polin Irena Gut riskiert im Zweiten Weltkrieg ihr Leben, um zwölf Juden am unwahrscheinlichsten Ort vor den Nazis zu verstecken: Im Haus eines Wehrmachts-Majors …“

Besetzung: Sophie Nélisse, Dougray Scott, Andrzej Seweryn, Maciej Nawrocki, Eliza Rycembel

Silent Zone (2025, Horror/Action, IMDb 6,0)

„In der Zombieapokalypse kämpfen die junge Abigail (Luca Papp) und ihr schroffer Beschützer Cassius (Matt Devere) ums Überleben – stets auf der Suche nach einer sicheren Zuflucht.“

Besetzung: Matt Devere, Luca Papp, Nikolett Barabas, Declan Hannigan, Roderick Hill u. a.

Riff Raff (2024, Komödie/Krimi, IMDb 5,7)

„Vincent, seine zweite Ehefrau Sandy und ihr Sohn DJ wollen in ihrem angelegenen Ferienhaus gemütlich das Jahresende feiern. Als plötzlich mitten in der Nacht Vincents Sohn Rocco mit seiner Freundin auftaucht, ist es mit der Idylle vorbei: Rocco wird von Mafiaboss Leftie und seinem Handlanger Lonnie verfolgt.“

Besetzung: Bill Murray, Jennifer Coolidge, Ed Harris, Lewis Pullman, Pete Davidson, P.J. Byrne, Mile J. Harvey u. a.