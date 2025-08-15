Apple konnte mit der Major League Soccer einen Vertrag aushandeln, der dafür sorgt, dass das Unternehmen aus Cupertino seit 2023 zehn Jahre lang alle Spiele der MLS weltweit überträgt. Mit dem Wechsel von Thomas Müller in die Major League Soccer ist diese aus deutscher Sicht noch einmal interessanter geworden. Das erste Spiel der Fußballikone findet schon diesen Montag (18. August, 03:00 Uhr MESZ) statt. Zu sehen ist dieses im MLS Season Pass auf Apple TV.

Thomas Müller gibt sein MLS-Debüt mit den Vancouver Whitecaps im MLS Season Pass

Mit dem Wechsel von Lionel Messi in die MLS vor ein paar Jahren ist die US-Fußball-Liga deutlich attraktiver geworden. Seitdem sind verschiedene Fußballstars in die USA gewechselt und nun schließt sich Fußballikone Thomas Müller den Vancouver Whitecaps an.

Möchtet ihr das Debüt von Thomas Müller nicht verpassen? Mit dem MLS Season Pass auf Apple TV kann man live dabei sein, wenn der Klub am Montag, 18. August um 3 Uhr MESZ im BC Place auf den Houston Dynamo FC trifft. Für Apple TV+-Abonnenten wird das Spiel ist ohne zusätzliche Kosten verfügbar sein.

Sowohl auf nationaler als auch auf internationaler Ebene kann Thomas Müller zahlreiche Erfolge und Titel nachweisen. Der Stürmerstar hat 756 Spiele für den FC Bayern München bestritten, 250 Tore erzielt und 223 Torvorlagen gegeben. Müller hat dem Verein geholfen, 33 Titel, darunter 13 deutsche Meisterschaften, 8 DFL-Supercup-Titel, 6 DFB-Pokal-Titel, 2 UEFA Champions League-Titel, 2 UEFA Super Cups und 2 FIFA Klub-Weltmeisterschaften zu gewinnen. Auf internationaler Ebene hat Müller 131 Länderspiele für Deutschland bestritten, 45 Tore erzielt und 41 Torvorlagen gegeben. Er hat eine entscheidende Rolle beim Gewinn der FIFA Weltmeisterschaft 2014 gespielt.

Der MLS Season Pass ist über die Apple TV App auf Apple Geräten, Android Geräten, Smart-TVs, Streaming-Geräten, Set-Top-Boxen und Spielkonsolen sowie im Internet unter tv.apple.com verfügbar. Fans können den MLS Season Pass über die Apple TV App für 49 Euro für die restliche Saison abonnieren – das entspricht einer Ermäßigung von mehr als 50 Prozent gegenüber dem regulären Preis von 99 Euro für die komplette Saison. Apple TV+ Abonnent:innen können sich zu einem Sonderpreis von 39 Euro für den Rest der Saison registrieren.

>>> Hier geht es direkt zum MLS Season Pass auf Apple TV <<<