waipu.tv und Sky Deutschland bzw. WOW kooperieren erneut und haben in unseren Augen ein spannendes Bundle geschnürt. Ihr erhaltet Perfect Plus mit WOW Filme & Serien für nur 5,99 Euro monatlich. Das Angebot kann über eine spezielle Promo-Webseite gebucht werden.

waipu.tv und WOW Filme & Serien für nur 5,99 Euro mtl.

waipu.tv und WOW setzen ihre Zusammenarbeit fort. Auch dieses Mal bietet euch waipu.tv gemeinsam mit dem Streaming-Dienst ein attraktives Bundle an. Das TV-Streaming-Angebot von waipu.tv trifft auf Blockbuster, Serien-Highlights und Filme von WOW. Das Ganze wird zu einem unschlagbaren Angebot gebündelt, insbesondere wenn man bedenkt, dass WOW kürzlich eine Preiserhöhung angekündigt hat.

Ihr erhaltet satte 65 Prozent auf das waipu.tv Perfect Plus mit WOW Filme & Serien Jahrespaket. Dies bedeutet, dass ihr 12 Monate lang nur 5,99 Euro statt 17,49 Euro bezahlen müsst. Dies entspricht einer Ersparnis von 138 Euro pro Jahr.

12 Monate nur 5,99 € mtl. – Perfect Plus und WOW Filme & Serien

310+ Sender (290+ in HD), inkl. 70+ Pay-TV-Sender

40.000+ Filme und Serien auf Abruf

150 Stunden Aufnahmespeicher

Blockbuster kurz nach dem Kino und über 700 der beliebtesten Filme

Die besten Serien von u.a HBO, WarnerTV sowie preisgekrönte Sky Originals

Laufzeit 12 Monate, danach monatlich kündbar

nur 5,99 Euro mtl.

Das Angebot ist ab sofort und nur für kurze Zeit bzw. solange der Vorrat reicht. Der Anbieter behält sich das Recht vor, die Aktion ohne Angabe von Gründen vorzeitig zu beenden.

>>> Hier geht es zum waipu.tv und WOW Filme & Serien Jahrespaket für 5,99 Euro <<<