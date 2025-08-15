In den letzten Jahren hat WhatsApp mit vielen kleineren und größeren Updates seinen Messenger aufgewertet. Nun gibt es ein WhatsApp-Update, welches sich den Anrufen über WhatsApp widmet. Ihr erhaltet neue Möglichkeiten zur Planung und Teilnahme. Doch was hast sich im Detail geändert?

WhatsApp: neue Möglichkeiten zur Planung und Teilnahme an Anrufen

WhatsApp führt neue Funktionen ein, mit denen ihr Gruppenanrufe einfacher planen und interaktiver gestalten könnt. Wenn man ein Meeting, Familientreffen etc. organisiert, dann muss man manchmal vorausdenken. Ihr könnt jetzt Anrufe planen und Personen oder Gruppen im Voraus einladen, indem ihr auf eurem Anrufe-Tab den Button + und anschließend „Anruf planen“ auswählt.

Im Anrufe-Tab könnt ihr alle bevorstehenden Anrufe sowie eine Liste der Teilnehmenden und Anruflinks einsehen und verwalten, euren persönlichen Kalender hinzufügen oder mit anderen teilen. Alle Teilnehmenden erhalten eine Benachrichtigung, sobald der Anruf beginnt.

Zudem werden euch in Gruppenanrufen neue Möglichkeiten gegeben, euch auszudrücken. Ihr könnt z.B. die Hand heben, um das Wort zu ergreifen, oder mit einer Reaktion zeigen, dass ihr dabei seid – ganz ohne das Gespräch zu unterbrechen.

Auch die Anruflinks wurden verbessert. Wenn du einen Anruflink erstellst, wirst du jetzt automatisch benachrichtigt, sobald jemand dem Anruf beitritt.