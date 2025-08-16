Anker SOLIX hat kürzlich sein neues Solarbank Multisystem angekündigt. Das neue Anker SOLIX Power Dock ermöglicht es euch bis zu vier Solarbank 3 Pro zu einem Multisystem zu kombinieren. So wird eine maximal Einspeisung ins Hausnetz von bis zu 4,8 kw erreicht, ährend bis zu 14,4 kW erzeugte Solarenergie in die Solarbanks fließt (je Solarbank bis zu 3600W). In diesem Zusammenhang sind wir euch kurz auf die neue smarte Wallbox „Anker SOLIX V1 Smart EV Charger“ eingegangen. Diese möchten wir nun etwas ausführlicher thematisieren.

Anker SOLIX V1

Anker SOLIX hat den V1 Smart EV Charger angekündigt und bestätigt, dass dieser im Oktober 2025 auf den Markt kommen soll. Bei dem Gerät setzt der Hersteller auf ei schlankes Design. So misst SOLIX V1 in der Breite nur 13,5cm und ist für eine flexible Montage drehbar. Flexibilität ist auch das Motto, wenn es um die Montag der Zuleitung geht. Das Kabel kann von drei Seiten (oben, unten und hinten) montiert werden.

Anker spricht davon, d ass die smarte Wallbox mit 99,9% aller E-Fahrzeuge kompatibel ist. Ihr wählt euer passgenaues Modell. Hierfür stehen ein- oder dreiphasiges Laden, ein 7,4kW, 11kW oder 22kW Modell und eine Kabel- oder Steckdosenvariante zur Verfügung. Über das Touch Bedienfeld am Gerät könnt ihr dieses steuern. Alternativ erfolgt die Steuerung per WLAN oder Bluetooth über die Anker-App.

Das oben erwähnte Solarbank Multisystem ist mit dem Anker SOLIX V1 Smart EV Charger kompatibel: Ein zusätzlicher Anschluss ist auf dem Power Dock reserviert, der sowohl 7,4 kW einphasige als auch 11 kW dreiphasige Ladeanschlüsse umfasst. Mit der Smart Charging-Option plant die integrierte KI automatisch und intelligent den Ladevorgang.

Darüber hinaus kann der V1 auch mühelos mit dem Anker SOLIX X1 Heimspeichersystem verwendet werden. Er kann natürlich auch als eigenständiges EV-Ladegerät verwendet, ohne Verbindung zu jeglichen Solar-Speichersystemen.

Zudem unterstützt das Power Dock einphasige 7,4-kW- und dreiphasige 11-kW-Ladesäulen von Drittanbietern, die über CEE-Stecker an das Power Dock angeschlossen und als normale Haushaltsgeräte verwendet werden können.

Einen Preis zum Anker SOLIX V1 Smart EV Charger hat der Hersteller bislang nicht kommuniziert.