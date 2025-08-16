Im kommenden Monat wird Apple die neue iPhone 17 Familie ankündigen. Im Vorfeld vergeht kaum ein Tag, an dem nicht neue Gerüchte zu den zukünftigen Modellen auftauchen. Ein neuer Peak deutet nun daraufhin, dass das iPhone 17 Pro – zumindest in einigen Ländern – weiterhin auf ein SIM-Kartenfach setzen wird.

iPhone 17 Pro: Fotos zeigen SIM-Kartenfach

Leaker Majin Bu meldet sich auf X zu Wort und zeigt Fotos einiges mutmaßlichen SIM-Kartenfachs, welches zum iPhone 17 Pro gehören soll. Dies wiederum impliziert, dass das iPhone 17 Pro in einigen Ländern weiterhin ein SIM-Kartenfach besitzen wird.

The Information hatte vor Monaten berichtet, dass Apple plane, das physische SIM-Kartenfach in diesem Jahr in weiteren Ländern aus den iPhones zu entfernen. Während in den USA alle iPhone-Modelle seit dem iPhone 14 bauf ein SIM-Kartenfach verzichten, setzt Apple bis dato in vielen weiteren Ländern auf ein SIM-Kartenfach, unter anderem bei uns in Deutschland.

Wir gehen davon aus, dass Apple in diesem Jahr in weiteren Ländern dazu übergehen wird, beim iPhone 17 (Pro) auf den SIM-Einschub zu verzichten. Welche Länder dies im Detail sind, ist aktuell unklar. Es gilt allerdings als sehr wahrscheinlich, dass dass iPhone 17 Air aufgrund seiner ultradünnen Bauweise weltweit auf das SIM-Kartenfach verzichtet.

Apple hat ein Support-Dokument mit einer Liste von Mobilfunkanbietern veröffentlicht, die eSIMs unterstützen.