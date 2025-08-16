An diesem Wochenende findet die erste Runde des DFB-Pokals statt und kommendes Wochenende startet endlich die 1. Fußball-Bundesliga in die Saison 2025/26. Mit WOW Live Sport könnt ihr einen Großteil der Spiele im Live-Stream verfolgen. Im Jahresabo spart ihr satte 33 Prozent. Doch nicht nur Fußball steht bei WOW Live Sport auf der Agenda, ihr könnt auch noch viele weitere Sportarten live verfolgen.

33 Prozent Rabatt auf das WOW Live Sport Jahresabo: Bundesliga, DFB-Pokal, Formel 1 und vieles mehr

Fußball dürfte zweifelsfrei das Zugpferd von WOW Live Sport sein. Ab der neuen Bundesliga Saison 2025/26 gibt es ein paar Änderungen und Sky bzw. WOW besitzt die Rechte für

Alle Bundesliga Freitags- und Samstagsspiele inkl. Topspiel

Alle Bundesligaspiele inkl. Sonntag in der Wiederholung Re-live direkt nach Abpfiff

Die komplette 2. Bundesliga inkl. Konferenzen

Alle Relegationsspiele und der Supercup

Alle Spiele, alle Tore, Expertentalks, Shows und Interviews mit den Stimmen der Bundesliga

Darüberhinaus könnt ihr bei WOW Live Sport alle Spiele der Premier League, alle Spiele des DFB-Pokals, den DFB-Pokal der Frauen, Formel 1, Formel 1, Formel 3, IndyCar Series, Porsche Supercup, MotoGP, World Rallye Championship, über 80 Turniere der ATP & WTA Tour im Tennis, die NHL, Golf und vieles mehr verfolgen.

WOW Live Sport kostet nun 44,99 Euro mtl. im Monats-Abo. Entscheidet ihr euch für das Jahres-Abo, so werden monatlich 29,99 Euro fällig. Dies entspricht einer Ersparnis von 33 Prozent. WOW Premium kostet ab sofort 6 Euro mtl. im Monats-Abo und bietet euch unter anderem die Möglichkeit, zwei Streams gleichzeitig zu verfolgen.

>>> Hier geht es zum WOW-Angebot <<<