Glaubt man den aktuellen Gerüchten, so wird mindestens eins der 2026er Apple Watch Modelle ein großes Re-Design erhalten. Apple Watch, Apple Watch Ultra oder Apple Watch SE? Um welches Modell es sich handeln wird, kann nur spekuliert werden.

Apple Watch soll 2026 ein großes Re-Design erhalten

Digitimes beruft sich auf Informationen aus der Apple Zulieferkette und behauptet, dass ein High-End-Modell der Apple Watch im kommenden Jahr ein äußerliches Re-Design erhalten wird. Das neue Design soll dabei nicht nur auf acht ringförmig angeordnete Sensoren auf der Unterseite beschränkt sein, sondern noch weitere optische Anpassungen erhalten.

Vor ein paar Monaten haben wir den Prototypen einer Apple Watch zu Gesicht bekommen, der auf der Unterseiten einen neuartigen Sensor-Ring besaß. Ob es sich um denselben Ring handelt, auf den sich Digitimes bezieht, ist unklar, aber durchaus wahrscheinlich. Gut möglich, dass dieser im nächsten Jahre bei der Apple Watch Series 12 und/oder der Apple Watch Ultra 4 verbaut wird.

Apple arbeitet sicherlich intern an mehreren neuen Sensoren für die Apple Watch. Zuletzt wurde immer mal wieder über einen Sensor spekuliert, der Bluthochdruck erkennen kann. Allerdings ist unklar, ob es dieser Sensor schon in die Apple Watch 11 bzw. Apple Watch Ultra 3 schafft. Auch ein Sensor zum Erkennen von Blutzucker wird von Apple erforscht. Dieser dürfte allerdings noch mehrere Jahre von einer Marktreife entfernt sein.

Zunächst einmal ist der Blick auf den September und die Ankündigung der 2025er Apple Watch Modelle gerichtet.