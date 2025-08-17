Apple hat vor kurzem versehentlich ein Software-Tool veröffentlicht, das deutlich mehr preisgab als vorgesehen. In der Datei fand MacRumors Hinweise auf eine ganze Reihe bislang unangekündigter Produkte. Kurz nach dem Leak zog Apple das Tool wieder zurück, doch die internen Modellkennungen hatten sich zu diesem Zeitpunkt bereits verbreitet.

Was der Leak über kommende Apple-Geräte verrät

Laut MacRumors befanden sich in der Datei Hinweise auf mehrere Produktlinien. Genannt werden unter anderem ein neuer HomePod mini mit einem S9-Chip (oder neuer), ein Apple TV mit einem A17 Pro sowie ein Studio Display und ein iPad mini mit einem A19 Pro. Auch ein günstigeres A18 iPad sowie ein neues Vision Pro Headset mit M5-Chip finden sich in der Datei. Ergänzt wird die Liste durch neue Apple Watch Modelle, darunter Series 11, Ultra 3 und SE 3, jeweils mit dem S11-Chip.

Gurmans Einschätzung zur Lage

Mark Gurman von Bloomberg reagierte in seinem aktuellen „Power On“-Newsletter auf den Leak. Viele der Informationen decken sich mit seinen bisherigen Berichten. Neue Modelle von Apple TV und HomePod mini erwartet er für den Herbst. Die nächsten iPads sollen 2026 folgen, ebenso neue Monitore.

Beim Vision Pro Headset weichen seine Informationen leicht ab. So führt der Leak ein Modell mit M5-Chip auf, laut Gurman testet Apple jedoch eine Version mit dem M4-Chip. Gut möglich, dass beide Varianten parallel entwickelt wurden.

Ob alle Produkte tatsächlich in den aufgeführten Konfigurationen auf dem Markt kommen, bleibt abzuwarten. Die vorliegenden Informationen sind aber ungewöhnlich konkret und lassen darauf schließen, dass Apple bereits weit in der Vorbereitung ist.