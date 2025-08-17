iOS 26 liefert mit der „Liquid Glass“-Optik nicht nur ein frisches Design, sondern auch schnellere Animationen. Besonders auffällig ist das beim Starten von Apps. So berichtet 9to5Mac, dass Apple zum ersten Mal seit Jahren die Launch-Animationen des Springboards grundlegend überarbeitet hat.

Neue Dynamik in iOS 26

Die neuen Animationen lassen Apps schneller in den Vollbildmodus wechseln. Dabei entsteht ein subtiler Verformungseffekt, der entfernt an das Minimieren bzw. Maximieren von Fenstern auf dem Mac erinnert. Die eigentliche Verbesserung liegt jedoch im Tempo. Apps öffnen sich jetzt rund 150 Millisekunden schneller als zuvor. Klingt nach wenig, fühlt sich aber nach deutlich mehr Schwung an.

Interessant ist, dass dieser Schwung weniger durch die absolute Zeitverkürzung entsteht, sondern durch die geänderte Dynamik der Animationen. Während iOS 18 den Übergang langsamer einleitet, wirken die Bewegungen unter iOS 26 direkter und entschlossener. Auf einem iPhone mit iOS 26 springt die App fast augenblicklich auf 90 Prozent ihrer Endgröße, während das gleiche Modell mit iOS 18 gerade einmal bei der Hälfte angekommen ist.

Diese kleine Anpassung sorgt für ein erstaunlich modernes Nutzungserlebnis. Besonders auf neueren iPhones mit 120-Hz-ProMotion-Display wirkt das Ganze flüssig, direkt und irgendwie frisch. Doch auch ältere Modelle profitieren deutlich von den angepassten Animationen. Der subjektive Eindruck ist, dass das Gerät schneller reagiert, obwohl sich an der eigentlichen Rechenleistung nichts geändert hat.