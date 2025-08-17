Noch ist das iPhone 17 Pro Max nicht offiziell angekündigt, doch ein neuer Leak gewährt uns womöglich bereits jetzt einen Blick auf einen Teil des Innenlebens von Apples kommendem Topmodell. Die Bilder, die auf der koreanischen Plattform Naver von dem Leaker „yeux1122“ veröffentlicht wurden, zeigen angeblich Komponenten des neuen iPhone 17 Pro Max, darunter ein metallbeschichteter Akku und ein auffällig größeres Kameramodul.

Metall statt Folie

Bei den Bildern handelt es sich um einige CAD-Schnappschüsse und ein Foto eines Akkus. Besonders ins Auge fällt der Akku, der beim iPhone 17 Pro Max mit einem Metallgehäuse ausgestattet sein soll. Bereits im iPhone 16 Pro hatte Apple damit begonnen, den Akku mit einem solchen Metallmantel auszustatten, während die übrigen Modelle weiterhin auf schwarze Folienabdeckungen setzten.

Dank der gezeigten Metall-Ummantelung kann die entstehende Hitze besser abgeleitet werden. Beim iPhone 17 Pro Max soll diese Technik nun offenbar standardmäßig zum Einsatz kommen. Die Modelle mit physischem SIM-Kartenslot erhalten laut dem Leak einen L-förmigen Akku, während die US-Versionen ohne SIM-Slot wohl eine rechteckige Variante nutzen.

Auch in Sachen Reparierbarkeit könnte sich etwas tun. Bereits beim iPhone 16 und 16 Plus ließen sich die Akkus mithilfe eines schwachen elektrischen Stroms (etwa durch eine 9-Volt-Batterie) leichter lösen. Insider wie „Majin Bu“ erwarten, dass Apple dieses Konzept auch beim iPhone 17 Pro Max beibehalten wird.

Größerer Kamera-Buckel

Die geleakten Aufnahmen zeigen zudem einen größeren Kamerabuckel, der bereits mehrfach in Gerüchten die Runde machte. Im Vergleich zum bisherigen 5-fachen optischen Zoom des iPhone 16 Pro könnte das iPhone 17 Pro ein Teleobjektiv mit bis zu 8-fachem optischen Zoom bieten. Besonders spannend ist die Möglichkeit, dass sich die Linse bewegen kann und dadurch eine feinere Anpassung der Brennweite in Echtzeit ermöglicht wird. Die neue Technik benötigt entsprechend mehr Platz, was womöglich auch den Kamerabuckel wachsen lässt.