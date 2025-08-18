Mit dem iPhone 14 Pro führte Apple das Always On Display ein, das seither dezent weiterentwickelt wurde. In iOS 26 nimmt das Unternehmen nun eine unerwartete Anpassung vor, die auf den ersten Blick unauffällig wirkt, aber deutliche Auswirkungen auf die Darstellung haben kann.

Neues Standardverhalten mit Unschärfe

Bisher wurden beim Always On Display die Bildwiederholrate und die Helligkeit des Sperrbildschirms reduziert. iOS 26 geht einen Schritt weiter und behandelt den Hintergrund nun standardmäßig mit einer Weichzeichnung. So soll die Lesbarkeit von Uhrzeit und Widgets verbessert werden. Tatsächlich sorgt der Effekt für mehr Klarheit im Vordergrund, allerdings geht dies zulasten der Bildwirkung im Hintergrund. Wer sein Lieblingsfoto als Hintergrund gewählt hat, sieht davon jetzt nur noch eine verwaschene Andeutung.

Immerhin zwingt Apple niemanden zu diesem neuen Look. In den Einstellungen unter „Anzeige & Helligkeit“ > „Immer eingeschaltet“ gibt es eine neue Option, mit der sich die Unschärfe deaktivieren lässt. Damit kehrt das Display zur gewohnten Darstellung zurück, bei der das Hintergrundbild lediglich abgedunkelt war.

Ansonsten bleibt das Always On Display funktional wie gehabt. Uhrzeit, Datum, Benachrichtigungen und Widgets sind auf einen Blick sichtbar. Die grundlegende Idee bleibt also erhalten und soll weiterhin Informationen anzeigen, ohne dass das iPhone aktiviert werden muss.