Seit längerem setzt Apple TV+ nicht nur auf Original-Serien, -Filme und -Dokumentationen, sondern auch auf Original-Podcasts. Am heutigen Tag stößt mit „Unicorn Girl“ ein weitere Podcast zum Portfolio hinzu. Kein Apple TV+ Abo? Kein Problem, auch Nicht-Abonnenten haben Zugriff auf den Podcast.

Apple Original-Podcast „Unicorn Girl“ ist gestartet

Bei „Unicorn Girl“ handelt es sich um einen neuen Apple Original Podcast, der die Geschichte der Influencerin und Geschäftsfrau Candace Rivera erzählt, die sich online als „Superfrau“ präsentierte, hinter den Kulissen jedoch eine dunklere Wahrheit verbarg. Die neunteilige Serie wird vom preisgekrönten Journalisten und Moderator Charlie Webster („Scamanda“) moderiert und produziert.

Die Podcast-Serie begleitet Rivera, eine Frau, die scheinbar alles hatte und ein „perfektes“ Leben führte. Nach einer schmutzigen Scheidung gründete sie Multimillionen-Dollar-Unternehmen und eine globale Non-Profit-Organisation und bewahrte gleichzeitig ihr makelloses Image gegenüber ihren vielen Online-Freundinnen. Im wahren Leben war Rivera ein Einhorn, doch in einem verrückten Sommer zerplatzte die Illusion. War sie eine Visionärin – oder nur eine Meisterin der Täuschung? Webster untersucht Riveras Aufstieg und Fall und deckt eine verblüffende Geschichte auf, in der nichts so ist, wie es scheint.

Ab sofort haben Apple TV+ Abonnenten Zugriff auf alle neun Folgen von „Unicorn Girl“. Nicht-Abonnenten haben zunächst Zugriff auf die ersten beiden Folgen. Die restlichen Episoden werden bis zum Finale am 6. Oktober 2025 wöchentlich veröffentlicht.