Wir biegen langsam aber sicher auf die Zielgerade der Entwicklung von iOS 26 und iPadOS 26 ab. Vor wenigen Augenblicken hat Apple die Beta 7 veröffentlicht und Entwickler erhalten eine weitere Möglichkeit, sich mit den kommenden Updates zu beschäftigen.

Beta 7 ist da: iOS 26 & iPadOS 26

Apple gibt euch auf dem Weg zur finalen Version von iOS 26 und iPadOS 26 eine weitere Beta mit an die Hand. Am Einfachsten erfolgt dies über iPhone / iPad -> Einstellungen -> Allgemein -> Softwareupdate -> Beta-Updates.

Apple beschreibt iOS 26 unter anderem wie folgt

Apple hat eine Vorschau auf iOS 26 gezeigt, ein großes Update mit einem fantastischen neuen Design, intelligenten Erlebnissen und Verbesserungen für Apps, die Nutzer jeden Tag verwenden. Das neue Design ermöglicht ein ausdrucksstärkeres und beeindruckenderes Erlebnis im ganzen System und wirkt gleichzeitig genauso vertraut wie iOS. Apple Intelligence, das im gesamten System integriert und von Grund auf mit Datenschutz entwickelt worden ist, wird noch leistungsstärker. Updates der Apps Telefon und Nachrichten helfen Anwender, in Verbindung zu bleiben, und reduzieren gleichzeitig Ablenkungen wie unerwünschte Anrufe. iOS 26 bringt außerdem neue Features in CarPlay, Apple Music und Wallet sowie Apple Games, eine ganz neue App, die alle Spiele von Gamer an einem Ort vereint.

Die Beta-Phase begann im Juni mit der Beta 1. Seitdem sind ein paar weitere Betas erschienen, mit der Apple neue Funktion implementiert und die Leistung des Systems optimiert hat. Mittlerweile ist zu erkennen, dass die Sprünge von Beta zu Beta kleiner werden. Die Änderungen, die mit der Beta 6 vorgenommen wurde, haben wir euch exemplarisch hier hinterlegt.

Bis zur finalen Version werden noch ein paar wenige Wochen vergehen. Aktuell rechnen wir damit, dass Apple Mitte September den Schalter umlegen wird. Wenn wir uns auf einen Termin festlegen müssten, würden wir uns auf den 15.09.2025 festlegen.