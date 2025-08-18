In den vergangenen Wochen tauchte Apple Vision Pro 2 immer mal in der Gerüchteküche auf. Es wurden keine dramatischen Neuerungen bekannt, vielmehr konzentrierten sie die Informationen auf den verbauten Prozessor. Setzt Apple auf den M4 oder M5?

Apple Vision Pro 2: M4 oder M5 Chip?

Vor wenigen Tagen hieß es, dass Apple bei der nächsten Generation seiner Vision Pro auf den M5-Chip und nicht den M4 Chip setzen wird. Auch Ming Chi Kuo behauptete bereits vor Monaten, dass Apple bei Vision Pro 2 auf den M5 Chip setzt. Nun mischt sich noch einmal Apple-Insider Markt Gurman von Bloomberg in die Diskussion ein und reagiert auf den Code-Leak der vergangenen Tage, der auf eine Reihe bisher unangekündigter Produkte verweist. Gurman ist nach wie vor der Auffassung, dass Apple bei Vision Pro 2 auf den M4 setzen könnte.

So oder so würde ein M4 oder M5 einen deutlichen Leistungsschub für Vision Pro bieten. Allerdings ist fraglich, ob der M5 etwas leisten könnte, was der M4 bei Vision Pro 2 nicht kann. Vermutlich ist es nicht die Leistungsstärke von Vison Pro, die das Gerät abhält, „durchzustarten“. Gurman schreibt

Wenn man dem Kern des Problems auf den Grund geht, verkauft sich das Vision Pro-Headset von Apple Inc. aus zwei Gründen nicht gut: seinem Preis von 3.499 US-Dollar und dem Mangel an ausreichend überzeugenden Funktionen. […] Apple wird das Vision Pro in naher Zukunft nicht wesentlich verbessern. Die nächste Version, die noch in diesem Jahr erscheint, wird im Wesentlichen nur einen schnelleren Chip erhalten. […] Das größere Upgrade kommt 2027, wenn Apple ein Modell herausbringen wird, das sowohl günstiger als auch leichter ist, wie ich berichtet habe.

Mit visionOS 26 bringt Apple im Herbst zahlreiche neue Softwarefunktionen auf das Apple Headset. Dies dürfte Vision Pro softwareseitig wieder ein Stück nach vorne bringen.