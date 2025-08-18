Während die Präsentation des iPhone 17 nicht mehr lange auf sich warten lässt, verdichten sich bereits die Hinweise auf eine neue Marktstrategie für das iPhone 18 Lineup. Ein aktueller Bericht von ET News untermauert nun die Einschätzungen der Branchenexperten Wayne Ma und Ming-Chi Kuo. Demnach wird Apple die iPhone-Familie auf einen Release im Herbst und dem folgenden Frühjahr aufteilen.

Das Basis-Modell soll erst im Frühling kommen

Zum ersten Mal seit Einführung der iPhone-Familie wird das Standardmodell laut ET News nicht im Herbst erscheinen. Stattdessen wird Apple angeblich die Basisversion des iPhone 18 auf das Frühjahr 2027 verschieben. Im Fokus der Herbstvorstellung 2026 stehen dann ausschließlich höherpreisige Modelle. Dazu zählen:

iPhone 18 Air

iPhone 18 Pro

iPhone 18 Pro Max

iPhone 18 Fold

Mit der Entscheidung, das Einstiegsmodell aus dem Herbst-Zyklus zu entfernen, könnte Apple seine Verkaufsstrategie neu justieren. Künftig würde der Herbst ganz dem High-End-Bereich gehören, während erschwinglichere Varianten wie das Basis-iPhone und das iPhone 18e im Frühjahr folgen. Damit schafft Apple mehr Differenzierung, was möglicherweise mehr Klarheit für die Zielgruppen bringt. Die Entscheidung, das meistverkaufte Modell vorübergehend aus dem Rampenlicht zu nehmen, birgt jedoch auch Risiken.

Der Verzicht auf ein günstigeres Modell im umsatzstarken Herbst könnte etwa dazu führen, dass preissensible Käufergruppen abspringen oder zur Konkurrenz abwandern. Dabei besteht die Gefahr, dass sich das Frühjahr als weniger umsatzstarker Zeitraum für den Verkaufsstart eines Massenmodells erweist.

Die Taktik von gestaffelten Verkaufsstarts wäre jedoch nicht neu für Apple. Sie erinnert an das Vorgehen bei iPads oder Macs, wo das Unternehmen regelmäßig verschiedene Preisklassen zu unterschiedlichen Zeiten veröffentlicht. Apples Lieferanten wurden laut ET News bereits über die Pläne informiert, was auf einen fortgeschrittenen Stand der internen Vorbereitungen hinweist.