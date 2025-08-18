Vergangene Woche veröffentlichte Apple das Update auf iOS 18.6.1. Dieses richtete sich in erster Linie an US-Nutzer und reaktivierte in Kombination mit watchOS 11.6.1 den Blutsauerstoffsensor bei US-Modellen der Apple Watch. In Kürze wird Apple das nächste (kleinere) Update zur Verfügung stellen. Die Rede ist von iOS 18.6.2.

Apple arbeitet an iOS 18.6.2

In den letzten Jahren hat sich ein anonymer Leaker auf X einen Namen damit gemacht, dass er im Vorfeld von iOS-Updates die Buildnummer verriet. Nun wurde die Buildnummer zu iOS 18.6.2 verraten. Diese lautet 22G100. Ob es sich dabei tatsächlich um iOS 18.6.2 handelt, oder ob Apple eine aktualisiert Version von iOS 18.6.1 freigibt, bleibt abzuwarten.

Auch wenn der Leaker keine Details zu Funktionen oder zum Veröffentlichungsdatum nennt, hat es in der Vergangenheit die Buildnummer regelmäßig kurz vor der tatsächlichen Freigabe bekannt gegeben. Von daher könnte es sein, dass das Update schon diese Woche erscheint.

Größe Neuerungen solltet ihr mit iOS 18.6.2 nicht erwarten. Wir gehen davon aus, dass Apple ausschließlich unter der Haube arbeitet, Fehler beseitigt und die Leistung des Systems optimiert. Größere Veränderungen dürfte es frühestens mit iOS 18.7 geben.