Glaubt man den Informationen des bereits öfters in Erscheinung getretenen Leakers Digital Chat Station, so setzt Apple beim iPhone 17e auf ein neues Design und die Dynamic Island setzen.

iPhone 17e soll neues Design und Dynamic Island erhalten

Mit dem iPhone 16e hat Apple im Frühjahr dieses Jahres ein neues Einsteiger-iPhone auf den Markt gebracht. Im kommenden Jahr dürfte das iPhone 17e folgen. Glaubt man den aktuellen Gerüchten, so plant Apple verschiedene Neuerungen für das Nachfolgemodell.

Leaker Digital Chat Station (via Macrumors) behauptet, dass er aus der Apple Zulieferkette verschiedene Informationen zum iPhone 17e erhalten hat. Es heißt, dass Apple auf ein neues Design, die Dynamic Island und einen A19 Chip setzt. Das iPhone 16e setzt auf den A18 Chip und verzichtet auf die Dynamic Island. Stattdessen kommt eine Displayaussparung im oberen Bildschirmbereich zum Einsatz. Eine Notch verwendete Apple beispielsweise auch beim iPhone 13 und iPhone 14.

Das iPhone 16e basiert auf dem 2022er Design des iPhone 14. Gut möglich, dass sich das iPhone 17e beim 2023er iPhone 15 orientiert. Dies beinhaltet nicht nur eine Dynamic Island sondern auch einen deutlich abgerundeteren Rahmen.

Digital Chat Station hat in den letzten Jahren mehrfach seine sehr gute Apple Kontakte nachgewiesen. So enthüllte er unter anderem den etwas kleineren 48MP Sensor beim iPhone 15 und iPhone 15 Plus.