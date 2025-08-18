Mega SIM hat neue Tarife aufgelegt und greift mit insgesamt vier neuen Tarifen an. Diese könnt ihr wahlweise mit 24 Monaten oder als monatlich kündbare Variante buchen. Besonders spannend sind die Unlimited-Tarife, hier geht es bereits ab 14,99 Euro pro Monat los. Alternativ steht eine 50GB Allnet-Flat zur Auswahl.

Mega SIM: Unlimited Allnet-Flat nur 14,99 Euro

Mega SIM hat ein neues Portfolio und der Unlimited Smart kostet gerade einmal 14,99 Euro pro Monat. Alle Tarife verfügen über eine Telefon-Flat, eine SMS-Flat und EU-Roaming. Zudem gilt, dass alle Tarife über 5G verfügen und von einem lebenslangen Rabatt profitieren. Dies bedeutet, dass die Tarife zu einem späteren Zeitpunkt preislich. nicht erhöht werden.

Unlimited-Smart

Unbegrenztes Datenvolumen

5G

bis zu 15MBit/s

o2-Netz

Telefon-Flat

SMS-Flat

EU-Roaming

nur 14,99 Euro mtl. (24 Monate Laufzeit)

9,99 Euro Anschlusspreis

Neben dem Unlimited Smart könnt ihr die Tarife Unlimited on Demand (bis zu 300MBit/s) für 19,99 Euro mtl, den Unlimited Max (bis zu 300MBit/s) für 24,99 Euro mtl. und die 50GB Allnet-Flat für 9,99 Euro mtl. buchen.