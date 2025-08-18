Im kommenden Monat wird Apple die neue iPhone 17 Familie ankündigen. Wir wir es aus den letzten Jahren gewohnt sind, wird das Unternehmen mit sehr großer Wahrscheinlichkeit auch neue Hüllen für die neuen iPhone-Modelle präsentieren. Zum wiederholten Mal gibt es nun Gerüchte zu einem neuen „Liquid Silicone“-Case mit Tragebandschlaufe.

Neues Video zeigt iPhone 17 Case mit Tragebandschlaufe

Leaker Majin Bu hat auf X ein Video veröffentlicht, welches eine Silikonhülle zeigt, die offenbar für das iPhone 17 gedacht ist. Zumindest beherbergt diese in dem Clip einen iPhone 17 Dummy. Das besondere an der Hülle ist, dass diese in der unteren linken und unteren rechten Ecke zwei kleine Löcher zur Befestigung eines Schlüsselbands hat. Dieses könnte Apple selbst oder von Drittanbietern separat verkauft werden. Mit einem Trageband kann das iPhone beim Fotografieren etc. am Handgelenk befestigt werden.

Beim Case der AirPods Pro 2 findet ihr ebenfalls Tragebandschlaufe und bei einem früherem iPod touch setzt Apple auf ein Designelement, um ein Schlüsselband zu befestigen.

IPhone 17 New Liquid Silicone Case pic.twitter.com/b9pQvLZPqw — Majin Bu (@MajinBuOfficial) August 18, 2025

Allein anhand des Videos können wir nicht erkennen, ob die Hülle von Apple, Beats oder einer anderen Marke stammt. Auch der Name Liquid Silicone“-Case ist in keinsterweise benötigt. Erfreulicherweise wird Apple im kommenden Monat die Geheimnisse zu den 2025er Modellen lüften. Das eingebundene Foto zeigt, wie die Rückseite des iPhone 17 aussehen könnte.