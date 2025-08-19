Apple TV+ hat zuletzt seine sportlichen Ambitionen erhöht. Jüngstes Beispiel ist der sehr erfolgreiche Original-Film „F1 – Der Film“. Aber auch verschiedene sportliche Serien (u.a. Ted Lasso, Stick und mehr) sind auf dem Video-Streaming-Portal zu finden. Nun steht mit „The Dink“ eine weitere Sportkomödie in den Startlöchern.

Apple TV+ kündigt neue Sportkomödie „The Dink“ an

Apple Original Films hat bekannt gegeben, dass das hauseigene Filmangebot um „The Dink“ erweitern wird. Dabei handelt es sich um eine neue Sportkomödie unter der Regie von Josh Greenbaum („Will & Harper“, „Barb and Star Go to Vista Del Mar“ und demnächst „Spaceballs 2“) und mit Jake Johnson („New Girl“, „Minx“, „Self Reliance“ und demnächst „Maximum Pleasure Guaranteed“) in der Hauptrolle.

In „The Dink“ spielt Johnson einen abgehalfterten Tennisprofi, der verzweifelt versucht, seinen kriselnden Club zu retten und sich den Respekt seines Vaters zu verdienen. Dabei bricht er einen heiligen Schwur und tut das Undenkbare: Pickleball spielen. Der Film bietet eine Starbesetzung mit Ben Stiller in einer Rolle sowie den Tennischampions Andy Roddick und John McEnroe in wichtigen Nebenrollen. Zur Besetzung von „The Dink“ gehören außerdem Mary Steenburgen, Ed Harris, Chloe Fineman, Aaron Chen, Patton Oswalt, Chris Parnell und Christine Taylor.

„The Dink“ wird von Stiller und John Lesher für Red Hour Films sowie von Rob Paris und Mike Witherill für Rivulet Entertainment produziert. Johnson ist nicht nur in der Hauptrolle, sondern auch als Produzent tätig. Das Drehbuch stammt von Sean Clements, die ausführenden Produzenten sind Rick Steele, Clements, Greenbaum, Joe Hardesty, Jonathan McCoy und Daniel Crosser.

Weitere Details zu „The Dink“ wurden bislang noch nicht bekannt gegeben. So ist bisher nicht überliefert, ob der Film zunächst in den Kinos startet oder direkt auf Apple TV+ debütieren wird.