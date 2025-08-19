Congstar hat soeben einen siebentägigen Flashsale gestartet, bei dem der Tarif congstar Prepaid Allnet M zum absoluten Sonderpreis im Mittelpunkt steht. Doch nicht nur der Preis von 10 Euro pro vier Wochen kann sich sehen lassen. Auch der Starterpaketpreis wurde auf einmalig 1 Euro gesenkt.

Congstar Flash-Sale: Allnet M Tarif mit 30GB nur 10 Euro

congstar startet heute (19. August 2025) einen siebentägigen Flashsale mit einem interessanten Angebot für alle, die sich mehr Datenvolumen zum kleinen Preis auf Prepaid-Basis wünschen. Im Aktionszeitraum bis einschließlich kommenden Montag (25. August 2025) gibt es den congstar Prepaid Allnet M Tarif mit dauerhaft 30 GB (statt 20 GB) Datenvolumen für nur 10 Euro je vier Wochen.

Der Starterpaketpreis wird zudem auf 1 Euro (statt 9,99 Euro) reduziert – dies gilt im Rahmen des Prepaid Flashsales auch für alle weiteren congstar Prepaid Allnet Pakete. Die congstar Prepaid Tarife M, L und XL bieten neben der SMS und Telefonie-Flat in alle deutschen Netze auch das Feature „GB+“, mit dem das zur Verfügung stehende Datenvolumen jedes Jahr automatisch um 1 GB wächst – und das ohne Zusatzkosten.

Die Congstar Tarife werden im Mobilfunknetz der Deutschen Telekom realisiert.

>>> Hier geht es direkt zum Congstar Flashsale <<<