Viele Fußball-Fans werden denken: „Endlich geht es wieder los“. Die Rede ist von Fußball-Bundesliga Saison 2025/24. Im Vorfeld machen DAZN und Sky (alternativ WOW) auf ihre Angebote auf. So wirbt DAZN damit, dass der Streaming-Anbieter mehr Bundesliga als je zuvor zeigt. Erstmals zeigt DAZN zum Beispiel die Samstags-Konferenz.

DAZN zeigt mehr Bundesliga als je zuvor

Die 1. Fußball-Bundesliga kehrt nun endlich mit dem Auftakt in die Spielzeit 2025/26 zurück. Zum ersten Mal überträgt der DAZN die Bundesliga Konferenz am Samstag Nachmittag. Zusätzlich gibt es wie gewohnt auch weiterhin alle Sonntagsspiele der besten deutschen Liga live nur auf DAZN zu sehen. Fans können sich durch Neuerungen im Broadcast auf noch mehr Spannung und gleichzeitig mehr Nähe zum Spiel freuen.

Der 1. Spieltag der neuen Bundesliga-Saison hat es gleich in sich. In der ersten Edition der Samstags Konferenz auf DAZN stehen die folgenden Duelle an: Bayer 04 Leverkusen – TSG 1899 Hoffenheim, Union Berlin – VfB Stuttgart, SC Freiburg – FC Augsburg, 1. FC Heidenheim – VfL Wolfsburg und Eintracht Frankfurt – SV Werder Bremen.

Eine weitere Neuerung betrifft die Übertragung der Konferenz als solche. So wird die Berichterstattung zur Samstags-Konferenz ab sofort ganz nach dem Motto „Das Stadion ist unser Studio“ direkt aus einer ausgewählten Arena gesendet, während sich von den anderen Spielorten jeweils Reporter zuschalten. Am ersten Spieltag meldet sich das DAZN-Team um Laura Wontorra und Sami Khedira live aus dem Deutsche Bank Park. An Spieltag 2 wird es die MHP Arena bei Stuttgart gegen Gladbach sein. Die Übertragung der Konferenz beginnt mit der Vorberichterstattung jeweils um 14:00 Uhr.

Fans können die Bundesliga Konferenz sowie alle Spiele der besten internationalen Fußball-Ligen mit LALIGA, Serie A und Ligue 1 sowie Frauenfußball mit der Frauen-Bundesliga momentan für nur 9,99 euro im Early-Bird-Angebot für das „Super Sports“-Paket erwerben – nur für kurze Zeit. Darüber hinaus enthält das Angebot noch mehr Multisport-Angebote mit Spitzensport aus der NFL, Kampfsport mit der UFC und PFL sowie viel mehr. Wer zusätzlich die UEFA Champions League und alle Sonntagsspiele der Bundesliga verfolgen möchte, kann dies über „Unlimited“ ab 34,99 Euro tun.

