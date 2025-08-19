Im Laufe des gestrigen Abends hat Apple die Beta 7 zu iOS 26 und Co. für Entwickler veröffentlicht. In der Nacht zu heute folgte die Public Beta 4 für Teilnehmer am Beta Programm. Wie bei jeder neuen Beta stellt sich die Frage, welche Veränderungen die Entwickler im Vergleich zur Vorgänger-Version vorgenommen haben. Soviel sei vorab schon einmal gesagt. Nicht nur die Intervalle zwischen den einzelnen Betas werden kürzer, auch die Veränderungen von Beta zu Beta werden geringer. Dies impliziert, dass die allermeisten Neuerungen implementiert wurden und sich Apple bis zur finalen Version verstärkt auf Bugfixes und Leistungsverbesserungen konzentriert.

iOS 26 Beta 7: Das ist neu

Die Anpassungen von Beta zu Beta werden definitiv kleiner. So hat Apple mit der jüngsten Beta 7 lediglich die neu gestaltete Blutsauerstofffunktion für die Apple Watch (für US-Nutzer) sowie einen neuen Schalter bei „Adaptive Power“ implementiert.

Neu gestaltete Blutsauerstofffunktion

Vor wenigen Tagen hat Apple die finale Version von iOS 18.6.1 und watchOS 11.6.1 veröffentlicht und eine neu gestaltete Blutsauerstofffunktion für einige Apple Watch Series 9, Series 10 und Apple Watch Ultra 2 Benutzer eingeführt. Dies betrifft ausschließlich Nutzer in den USA. Vorausgegangen war ein Patent-Rechtsstreit mit der Firma Masimo. Diese neu gestaltete Blutsauerstofffunktion wurde nun auch in iOS 26 und watchOS 26 integriert.

Adaptive Power Modus

Unter iOS 26 findet ihr in den Batterie-Einstellungen einen neuen Adaptive Power Modus. Dieser ist nicht neu und wurde bereits bei früheren Betas implementiert. Mit diesem Modus kann das iPhone selbstständig Leistungsanpassungen vornehmen, den Akku schonen und somit die Akkulaufzeit erhöhen.

Neu ist hingegen die Option „Adaptive Power Benachrichtigungen“. Ist diese aktiviert, erhaltet ihr jedes Mal eine Benachrichtigung, wenn das System den „Adaptive Power Modus“ startet.

Sonstiges

Wie eingangs erwähnt, kümmert sich Apple verstärkt im Bugfixes und Leistungsverbesserungen. So wurde unter anderem ein Problem beseitigt, bei dem Screenshots zu dunkel dargestellt wurden.