Nachdem Apple am gestrigen Abend die Beta 7 zu iOS 26, iPadOS 26, macOS 26 und Co. für Entwickler freigegeben hat, wurde im Laufe der Nacht die Public Beta 4 für Teilnehmer am Apple Beta Programm veröffentlicht.

iOS 26 und Co.: Public Beta 4 ist da

Mit großen Schritten bewegen wir uns auf die finale Freigabe von iOS 26 und Co. zu. Die Abstände zwischen den Beta-Versionen bzw. Public Beta Versionen werden kürzer und die Unterschiede von Beta zu Beta werden geringer. Dies impliziert, dass die finale Version nicht mehr allzu lange au sich warten lässt.

Auf die Beta 7 folgt nun die begleitende Public Beta 4. Damit haben nicht nur eingetragene Entwickler die Möglichkeit, sich mit den kommenden Updates zu beschäftigen, sondern auch freiwillige Tester über das Apple Beta Programm.

Konkret steht die Public Beta 4 zu iOS 26, iPadOS 26, macOS 26, watchOS 26, tvOS 26 und HomePod Software 26 zur Verfügung. Am Einfachsten erfolgt dies über iPhone / iPad -> Einstellungen -> Allgemein -> Softwareupdate -> Beta-Updates. Hier muss eine Apple ID hinterlegt sein, die mit dem Apple Beta Programm verknüpft ist.