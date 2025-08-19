Apple scheint aus den Fehlern der Vergangenheit gelernt zu haben. Nach dem viel kritisierten Feingewebe-Material arbeitet der Konzern nun angeblich an einer Alternative für die iPhone 17 Hüllenserie. So berichtet der bekannte Leaker Majin Bu von einem neuen synthetischen Gewebe, das die Schwächen der Feingewebe-Variante vermeiden soll.

Feingewebe-Nachfolger

Das Feingewebe-Debakel begann mit Apples ambitioniertem Umweltziel. Um bis 2030 klimaneutral zu werden, verabschiedete sich das Unternehmen komplett von Lederprodukten. iPhone-Hüllen, Apple Watch Armbänder und sogar AirTag-Hüllen erhielten mit dem von Apple entwickelten Feingewebe einen Ersatz für die Lederprodukte. Das Material sollte umweltfreundlich und hochwertig sein. Die Resonanz der Kunden war jedoch überwiegend negativ. Erfahrungsberichte über Probleme mit Kratzern, Flecken und Verfärbungen waren keine Seltenheit. Das Unternehmen reagierte und nahm das Feingewebe-Sortiment aus dem Verkauf.

Für die kommende iPhone 17 Generation plant Apple laut Majin Bu einen neuen Anlauf. Der Leaker beschreibt das neue synthetische Gewebe als „technischer und weniger luxuriös“. Das Material verspricht bessere Haltbarkeit als Feingewebe und erfüllt weiterhin Apples Umweltziele. Die neuen Hüllen sollen eine sichtbare Textilstruktur in matten Farbtönen erhalten. Grün, Orange, Blau und Violett stehen zur Auswahl.

„Liquid Glass“ als weitere Option

Zusätzlich deutet Majin Bu auf „Liquid Glass“-Hüllen hin, die eine auffälligere Optik bieten sollen. Details stehen noch aus, doch die Kombination aus Haltbarkeit und markanter Gestaltung klingt vielversprechend. Möglicherweise handelt es sich um eine Weiterentwicklung der transparenten Hüllen. Zuletzt war auch eine „Liquid Glass“-Farboption für das iPhone 17 Pro im Gespräch.

Die offizielle Vorstellung dürfte im Rahmen des iPhone 17 Events erfolgen, das für den 9. September erwartet wird. Eine offizielle Ankündigung gibt es jedoch noch nicht.