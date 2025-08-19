Apple setzt bis dato bei der Apple Watch auf eine Entsperrung per iPhone oder Code-Engabe direkt auf der Uhr. Eine biometrische Authentifizierung mittels Touch ID oder Face ID existiert bisher nicht. Dies bedeutet, dass ihr aktuelle Apple Watch Modelle weder per Fingerabdruck noch per Gesichtserkennung entsperren könnt. Ein aktueller Leak deutet nun jedoch darauf hin, dass Apple bei zukünftigen Apple Watch Modellen auf eine Entsperrung per Fingerabdruck setzt.

Apple Watch mit Touch ID: Programmcode mit konkreten Hinweisen

Die Kollegen von MacWorld sind in watchOS auf Programmcode gestoßen, der daraufhin deutet, dass Apple mit einer biometrischen Authentifizierung experimentiert und diese testet. Konkret ist im Code neuerdings die Rede von „AppleMesa“. Dies ist Apples interner Code für Touch ID. Dies wiederum deutet daraufhin, dass Apple Watch Prototypen mit diesen Funktion arbeiten.

Wie genau ‌Touch ID‌ auf der Apple Watch implementiert werden könnte, ist unklar. So könnte das Unternehmen den Touch ID Sensor beispielsweise unter dem Display positionieren oder in die Seitentaste zu integrieren. Touch ID könnte die Abhängigkeit von kurzen numerischen Passwörtern reduzieren und gleichzeitig die Sicherheit von Apple Pay und andere Vorgänge, die eine Authentifizierung erfordern, erhöhen.

Der Programme verrät außerdem, dass die Modelle „N237“ (Apple Watch Series 12), „N238“ (Apple Watch Series 12 mit Mobilfunk) und „N240“ (Apple Watch Ultra 4) eine brandneue CPU mit der Bezeichnung „T8320“ enthalten werden. Die Chips der S9- und S10-Modelle sowie des kommenden S11-Modells sind im Wesentlichen identisch und tragen die Bezeichnung „T8310“. Das deutet darauf hin, dass ein größeres Chip-Upgrade der S-Serie im nächsten Jahr sehr wahrscheinlich ist.

Neben Touch ID und einem schnelleren Chip deutet der Code darauf hin, dass die 2026er Apple Watch Modelle auch weitere größere Veränderungen mit sich bringen könnten. Die Apple Watch Series 12 trägt die Bezeichnung „Watch8“, die Apple Watch Series 9, 10 und 11 die Bezeichnung „Watch7“. Erst kürzlich hieß es in der Gerüchteküche, dass die 2026er Apple Watch Modelle ein großes Uprade darstellen werden.