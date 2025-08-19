Aktuell gibt es zwei spannende und zeitlich befristete waipu.tv Aktionen. Auf die Möglichkeit, euch waipu.tv Perfekt Plus WOW Filme & Serien für nur 5,99 Euro mtl. zu sichern, haben wir euch bereits aufmerksam gemacht. Parallel dazu könnt ihr euch waipu.tv Perfect Plus inkl. 4K-Stick für nur 5 Euro pro Monat buchen.

waipu.tv Perfect Plus inkl. 4K-Stick nur 5 Euro mtl.

Bei Freenet könnt ihr euch aktuell die Kombination aus waipu.tv Perfect Plus und waipu.tv 4K Stick im Jahrespaket für nur 5 Euro pro Monat sichern. Der Vollständigkeit halbe sei erwähnt, dass für den 4k Stick ein einmaliger Preis von 1 Euro anfällt. Ihr zahlt somit während der Mindestvertragslaufzeit nur 61 Euro für das Bundle. Der reguläre Preis für das Paket liegt bei knapp 200 Euro.

Übersicht

Über 300 Sender, über 290 davon in HD, inkl. über 70 Pay-TV

Zugang zur waiputhek mit über 40.000 Titeln auf Abruf

150 Stunden Aufnahmespeicher

Inkl. waipu.tv 4K Stick für besten Empfang und einfache Nutzung am TV

Das Abo läuft 12 Monate. Anschließend kann dieses monatlich gekündigt werden. Ab dem 13. Monat verlängert sich das Produkt für 9,99 Euro mtl.

>>> Hier geht es zu waipu.tv Perfekt Plus + 4K-Stick <<<